Siết kiểm tra xe chở khoáng sản rơi vãi xuống đường

Trên địa bàn các xã, phường phía Tây tỉnh Quảng Ngãi hiện có nhiều mỏ khai thác cát, đá làm vật liệu xây dựng đang hoạt động. Cùng với đó, nhu cầu vận chuyển khoáng sản đến các công trình khiến lưu lượng xe tải hoạt động trên các tuyến giao thông gia tăng.

Qua thực tế kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một số phương tiện còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông như cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải, không che chắn hàng hóa hoặc để vật liệu rơi vãi xuống đường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng.

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến, khu vực có nhiều xe vận chuyển đất, cát, đá, trong đó tập trung trên Quốc lộ 24 và đường Hồ Chí Minh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng, việc che chắn hàng hóa và các điều kiện bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển. Những trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý theo quy định; đồng thời tuyên truyền, yêu cầu lái xe, chủ phương tiện khắc phục và không tái diễn.

Tại trạm cân số 54, xã Đăk Rơ Wa, khu vực giáp tỉnh Gia Lai, lực lượng CSGT cũng tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển khoáng sản, nhất là những hành vi cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải.

Là người thường xuyên lái xe từ Gia Lai đến các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi để vận chuyển cát làm vật liệu xây dựng, anh Phan Thanh Sang (37 tuổi), trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết việc lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền giúp lái xe nâng cao ý thức chấp hành.

“Được lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền nên tôi chấp hành tốt các quy định; không độ chế, không cơi nới, chở đúng tải trọng, che chắn cẩn thận, không để nước chảy hoặc cát rơi vãi xuống đường”, anh Sang chia sẻ.

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã phát hiện, xử lý 1.623 trường hợp ô tô kinh doanh vận tải vi phạm, trong đó có các phương tiện vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Theo Trung tá Bùi Xuân Huy, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, việc vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng nếu không tuân thủ quy định về tải trọng, kích thước thành thùng và che chắn hàng hóa không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Cát, đá rơi vãi hoặc nước chảy xuống mặt đường có thể làm giảm độ bám, khiến mặt đường trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Bên cạnh đó, tình trạng này còn gây bụi, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân sinh sống dọc các tuyến đường”, Trung tá Huy nói.

Cùng với kiểm tra phương tiện vận chuyển khoáng sản, thời gian qua, Đội CSGT đường bộ số 2 cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm khác như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, vi phạm nồng độ cồn và các lỗi liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải.

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã phát hiện, xử lý 1.623 trường hợp ô tô kinh doanh vận tải vi phạm, trong đó có các phương tiện vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Theo Trung tá Bùi Xuân Huy, công tác kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển khoáng sản còn gặp không ít khó khăn do hoạt động vận chuyển diễn ra trên nhiều tuyến, vào nhiều thời điểm khác nhau. Địa bàn rộng, lưu lượng phương tiện biến động liên tục cũng đặt ra yêu cầu lực lượng CSGT phải thường xuyên nắm tình hình, chủ động bố trí lực lượng tuần tra phù hợp.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 2 tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 24 và đường Hồ Chí Minh, nhất là khu vực đèo Sao Mai, giáp tỉnh Gia Lai. Trọng tâm là kiểm tra, xử lý các hành vi chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, không che chắn hoặc để cát, đá rơi vãi xuống đường.

Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ phương tiện và lái xe chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động vận chuyển khoáng sản. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo vệ kết cấu hạ tầng, môi trường và góp phần xây dựng những tuyến đường an toàn, sạch đẹp.