Siết kiểm tra, nghiệm thu chất lượng bảo trì đường sắt quốc gia

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 83/2026/TT-BXD quy định tiêu chí chất lượng, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng.

Dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt chỉ được nghiệm thu khi chất lượng được đánh giá đạt yêu cầu. Ảnh: VNR.

Thông tư số 83/2026/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 quy định việc đánh giá chất lượng bảo trì dựa trên các tiêu chí cụ thể.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra hiện trường phải tập trung vào những vị trí xung yếu, công trình xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, các hạng mục có dấu hiệu hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu và hệ thống thiết bị thông tin, tín hiệu quan trọng phục vụ điều hành chạy tàu.

Khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng thiết bị đo chuyên dụng và công cụ giám sát hình ảnh để nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá chất lượng.

Hồ sơ quản lý công trình có thể được lập, cập nhật, lưu trữ bằng bản giấy, bản điện tử hoặc thông qua cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt, nhưng phải phản ánh đầy đủ, chính xác hiện trạng công trình.

Về đánh giá chất lượng dịch vụ, Thông tư quy định hai mức là “đạt yêu cầu” và “không đạt yêu cầu”. Dịch vụ chỉ được đánh giá đạt yêu cầu khi công tác lập, cập nhật, lưu trữ hồ sơ quản lý và toàn bộ các hạng mục bảo dưỡng được thực hiện đầy đủ, đáp ứng tiêu chí đề ra.

Đối với hạng mục không đạt yêu cầu, đơn vị trực tiếp bảo trì phải sửa chữa, khắc phục tồn tại trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm đánh giá để tổ chức kiểm tra lại.

Riêng các công tác chính liên quan trực tiếp đến an toàn chạy tàu như cự ly, thủy bình, cao thấp, phương hướng, chèn tà vẹt, phụ tùng nối giữ, thông tin và tín hiệu phải được khắc phục trong vòng 1 ngày.

Việc kiểm tra, đánh giá lại được thực hiện tối đa 2 lần. Nếu hạng mục tiếp tục không đạt yêu cầu sau 2 lần đánh giá lại, toàn bộ khối lượng công việc liên quan sẽ không được nghiệm thu thanh toán.

Đơn vị trực tiếp bảo trì đồng thời phải duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn chạy tàu và thực hiện lại công tác bảo dưỡng theo quy trình.

Một điểm đáng chú ý khác là dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt chỉ được nghiệm thu khi chất lượng được đánh giá đạt yêu cầu.

Việc nghiệm thu giữa đơn vị trực tiếp bảo trì và đơn vị giám sát được tổ chức theo tháng; doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia thực hiện nghiệm thu theo hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Cục Đường sắt kiểm tra việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức quản lý chất lượng bảo dưỡng công trình.

Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu chất lượng dịch vụ theo hợp đồng.