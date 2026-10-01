Siết kiểm tra hải đồ trên tàu thuyền, ngăn sử dụng dữ liệu không rõ nguồn gốc

Thời gian qua, qua rà soát của cơ quan chức năng, nhiều tàu thuyền sử dụng thiết bị định vị vệ tinh (GPS) và thiết bị nhận dạng tự động (AIS) có cài đặt hải đồ điện tử không rõ nguồn gốc hoặc hải đồ thể hiện không rõ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Các doanh nghiệp chủ tàu, tàu thuyền phải sử dụng hải đồ, dữ liệu hải đồ và các ấn phẩm hàng hải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp. (Ảnh minh họa).

Trước tình trạng này, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng hải, đường thủy nội địa và thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động trong vùng nước quản lý về các quy định sử dụng hải đồ giấy, hải đồ điện tử.

Trong quá trình kiểm tra tàu thuyền hoạt động trong vùng nước quản lý, các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc sử dụng hải đồ giấy, hải đồ điện tử không rõ nguồn gốc hoặc hải đồ thể hiện không rõ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Các trường hợp vi phạm phải được xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, các tàu thuyền phải sử dụng hải đồ, dữ liệu hải đồ và các ấn phẩm hàng hải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, được phát hành hoặc cung cấp bởi cơ quan thủy đạc có thẩm quyền hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Các loại hải đồ được sử dụng phải phù hợp với yêu cầu của chuyến hành trình và được cập nhật theo quy định.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cũng yêu cầu không sử dụng các loại hải đồ không rõ nguồn gốc, hải đồ điện tử không xác định được nhà phát hành, nguồn cung cấp hoặc tính xác thực.

Đồng thời, không sử dụng các dữ liệu hải đồ được sao chép, chỉnh sửa trái phép hoặc không được cập nhật để lập kế hoạch hành trình, dẫn đường hoặc xác định vị trí tàu.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là không sử dụng các loại hải đồ giấy hoặc hải đồ điện tử có nội dung thể hiện sai lệch, không đầy đủ, không rõ ràng hoặc không phù hợp với các thông tin chính thức của Việt Nam về chủ quyền biển, đảo, các vùng biển và các khu vực thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.

Khi phát hiện hải đồ hoặc dữ liệu hải đồ có thông tin bất thường, sai lệch hoặc không phù hợp với thông tin hàng hải chính thức, tàu thuyền phải kịp thời thay mới.