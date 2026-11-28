Siết kiểm tra gas, ngăn hàng giả, hàng kém chất lượng
Vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết ngày 24/11 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong sử dụng gas. Để mỗi bình gas đến tay người tiêu dùng bảo đảm chất lượng và an toàn, các khâu sản xuất, kiểm định, lưu thông đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Trước nguy cơ gas giả, gas kém chất lượng, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/siet-kiem-tra-gas-ngan-hang-gia-hang-kem-chat-luong-246261128164843051.htm