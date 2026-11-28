Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, việc phát hiện và thông báo cháy kịp thời có ý nghĩa quan trọng, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, xử lý sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Hiện nay, cùng với việc trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, thiết bị truyền tin báo cháy đang được quan tâm triển khai. Tuy nhiên, thiết bị chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành thường xuyên, kiểm tra và bảo trì đúng quy định. Tránh tình trạng có thiết bị nhưng không có cảnh báo khi sự cố xảy ra.