Siết kiểm tra các công trình, cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Giám sát chặt việc chấp hành quyết định đình chỉ

Trong những ngày vừa qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với UBND phường Thượng Cát và Công an phường tổ chức kiểm tra việc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động tại các cơ sở vi phạm quy định về PCCC&CNCH trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra làm việc với cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC&CNCH. Ảnh: HL

Đây là hoạt động nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH, đặc biệt đối với những cơ sở đã được cơ quan chức năng kiểm tra, xác định không bảo đảm điều kiện an toàn và phải đình chỉ hoạt động.

Thực tế cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng hóa thường tập trung nhiều vật liệu, hàng hóa dễ cháy, nếu không bảo đảm các điều kiện an toàn, khi xảy ra sự cố, đám cháy có thể phát triển nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại các cơ sở được kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung rà soát tình trạng hoạt động thực tế, việc thực hiện yêu cầu dừng hoạt động theo quyết định đình chỉ và kết quả khắc phục những tồn tại, vi phạm về PCCC là nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Thông qua kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng đánh giá việc chấp hành của chủ cơ sở, đồng thời chú trọng phát hiện những trường hợp cố tình hoạt động trở lại khi chưa đủ điều kiện an toàn hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đây là nội dung quan trọng bởi việc đã có quyết định đình chỉ, nhưng cơ sở vẫn lén lút hoạt động sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời làm giảm hiệu lực của các biện pháp quản lý nhà nước.

Cùng với công tác kiểm tra, các chủ cơ sở được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định pháp luật về PCCC&CNCH; chủ động khắc phục đầy đủ những tồn tại, thiếu sót đã được chỉ ra. Lực lượng chức năng nhấn mạnh yêu cầu không tự ý tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại khi chưa khắc phục xong các vi phạm và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17, việc kết hợp giữa kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, hướng dẫn được xác định là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Bởi lẽ, bảo đảm an toàn PCCC không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật mà còn gắn trực tiếp với tính mạng, sức khỏe của người lao động, người dân và tài sản của chính cơ sở.

Mạnh tay đối với trường hợp cố tình vi phạm

Một trong những nội dung đáng chú ý trong đợt kiểm tra lần này là việc triển khai các biện pháp xử lý đối với những cơ sở không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Công tác kiểm tra, giám sát sau đình chỉ cần được duy trì thường xuyên, liên tục. Ảnh: HL

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 phối hợp với UBND phường Thượng Cát, Công an phường tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở vi phạm theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND năm 2026 của HĐND thành phố Hà Nội về yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, thực hiện Khoản 2, Điều 14, Luật Thủ đô năm 2026.

Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng tính răn đe, bảo đảm các quyết định đình chỉ được thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng cơ sở chỉ chấp hành trên giấy tờ nhưng vẫn duy trì hoạt động trên thực tế. Việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước được thực hiện theo thẩm quyền, trình tự và quy định pháp luật, góp phần ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ phát sinh từ các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn.

Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và kho chứa hàng hóa, việc tiếp tục hoạt động khi chưa khắc phục vi phạm về PCCC có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Do đó, bên cạnh việc xử lý hành chính, công tác kiểm tra, giám sát sau đình chỉ cần được duy trì thường xuyên, liên tục, không để phát sinh tình trạng tái phạm hoặc lợi dụng thời điểm vắng lực lượng chức năng để hoạt động trở lại.

Thực tế cũng đặt ra yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc chấp hành quyết định đình chỉ, tổ chức khắc phục các tồn tại và chỉ đưa công trình vào sử dụng khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn. Việc chủ động khắc phục vi phạm không chỉ giúp cơ sở sớm ổn định hoạt động đúng quy định mà còn góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững.

Đại diện lãnh đạo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với UBND phường Thượng Cát, Công an phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở thuộc diện đình chỉ hoạt động; kịp thời phát hiện những trường hợp không chấp hành, tự ý hoạt động trở lại khi chưa đủ điều kiện an toàn để tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới nâng cao ý thức tự giác của chủ cơ sở, người lao động và cộng đồng dân cư. Qua đó, từng bước chuyển từ tư duy ứng phó khi xảy ra sự cố sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và loại trừ nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Việc kiên quyết kiểm tra, xử lý các cơ sở không chấp hành quyết định đình chỉ thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng chức năng và chính quyền phường Thượng Cát trong công tác bảo đảm an toàn PCCC. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.