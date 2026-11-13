Siết kiểm soát thực phẩm, phân bón và hàng hóa phục vụ Tết

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ảnh minh họa.

Ngày 12/11/2026, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Kế hoạch được triển khai từ ngày 12/11/2026 đến 28/2/2027, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp và giữ ổn định thị trường trong thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao.

Chú trọng thực phẩm và vật tư nông nghiệp

Các lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm soát chặt tuyến biên giới, cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa, thị trường nội địa và không gian mạng. Trọng tâm là hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng.

Trong đó, nhóm hàng cần chú trọng gồm lương thực, thực phẩm, trái cây, gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm; phân bón; thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; rượu, bia, đường cát, bánh mứt kẹo và một số mặt hàng khác.

Việc kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và điều kiện lưu thông hàng hóa. Các địa phương đồng thời phải chuẩn bị nguồn hàng bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, theo dõi cung cầu để hạn chế nguy cơ găm hàng, thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến.

Tăng giám sát kho hàng và kinh doanh trực tuyến

Bên cạnh chợ đầu mối, trung tâm thương mại, kế hoạch yêu cầu kiểm soát kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển và cơ sở dịch vụ logistics. Hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và ứng dụng số cũng thuộc diện tăng cường giám sát.

Bộ Công Thương được giao chỉ đạo kiểm tra hàng hóa lưu thông, rà soát các sàn giao dịch, nhất là sàn giá rẻ xuyên biên giới, website và ứng dụng mạng xã hội để phát hiện, xử lý vi phạm.

Lực lượng Hải quan tăng cường kiểm tra hàng xuất nhập khẩu, quá cảnh và đấu tranh với gian lận xuất xứ, trốn thuế. Lực lượng Thuế kiểm soát các lĩnh vực rủi ro cao, việc sử dụng hóa đơn và phối hợp xử lý hành vi lợi dụng doanh nghiệp để vi phạm pháp luật.

Các bộ quản lý chuyên ngành, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, chú trọng chất lượng, nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm.

Tập trung xử lý đường dây, đối tượng cầm đầu

Kế hoạch yêu cầu chủ động xác định tuyến, địa bàn, mặt hàng và đối tượng trọng điểm; tập trung đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được chuyển ngay đến cơ quan điều tra có thẩm quyền. Không chia nhỏ hoặc điều chỉnh tính chất vụ việc để xử lý hành chính thay cho việc chuyển hồ sơ điều tra theo quy định.

Trách nhiệm người đứng đầu được gắn với hiệu quả quản lý, kiểm tra và hậu kiểm. Các đơn vị phải phối hợp, chia sẻ thông tin, tránh chồng chéo, không bao che hoặc tiếp tay cho vi phạm.

Chính quyền cấp xã và lực lượng chức năng được yêu cầu nắm chắc địa bàn, không để hình thành kho, bãi, điểm trung chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Công tác tuyên truyền được tăng cường để người dân nhận diện, không tiếp tay và kịp thời phản ánh hành vi vi phạm.

Các bộ, ngành, địa phương phải gửi kế hoạch triển khai trước ngày 20/11/2026, báo cáo kết quả định kỳ và tổng kết trước ngày 10/3/2027. Những trường hợp triển khai hình thức, thiếu hiệu quả hoặc để vi phạm nghiêm trọng kéo dài sẽ được xem xét trách nhiệm.

Kiểm soát đồng thời từ nguồn hàng, kho bãi đến kênh bán trực tuyến là yêu cầu đặt ra trong đợt cao điểm, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và những cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định.