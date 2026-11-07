Siết kiểm soát ô nhiễm môi trường, thúc đẩy chăn nuôi công nghệ cao và bền vững

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về môi trường. (Ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 13527/UBND-NNMT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường và ứng dụng công nghệ trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi, từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, kiểm tra những dự án chăn nuôi đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cấp giấy phép môi trường.

Trọng tâm là các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao, nằm gần khu dân cư, nguồn nước hoặc đã nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường; đầu tư, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải và các giải pháp kiểm soát mùi hôi.

Những hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Đối với trường hợp đủ căn cứ pháp lý, cơ quan chức năng kiến nghị áp dụng biện pháp dừng hoạt động để khắc phục vi phạm, không để tình trạng ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.

Đáng chú ý, Sở Tài chính được giao rà soát các dự án chăn nuôi vi phạm quy định về môi trường, nhất là những dự án đã bị xử lý nhưng không khắc phục, tiếp tục tái phạm hoặc không có khả năng khắc phục. Tùy từng trường hợp, tỉnh sẽ xem xét tạm dừng, chấm dứt hoạt động dự án hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Ưu tiên công nghệ cao, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Một trong những định hướng đáng chú ý của tỉnh Gia Lai là gắn kiểm soát ô nhiễm với đổi mới công nghệ trong hoạt động chăn nuôi. Theo đó, các chủ đầu tư được hướng dẫn tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và xử lý chất thải; áp dụng giải pháp giảm mùi hôi, tiết kiệm và tái sử dụng tài nguyên.

Tỉnh cũng định hướng đẩy mạnh công nghệ số, hệ thống giám sát trực tuyến và quan trắc môi trường tự động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện nguy cơ phát sinh ô nhiễm.

Trong quá trình thẩm định, tham mưu chấp thuận hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi, Sở Tài chính phải kiểm soát chặt chẽ địa điểm, quy mô, công nghệ, khoảng cách an toàn môi trường, phương án xử lý nước thải, mùi hôi và sức chịu tải của môi trường. Những dự án chưa đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ không được tham mưu chấp thuận. Ngược lại, các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tuần hoàn và thân thiện với môi trường được ưu tiên.

Đây là hướng đi cần thiết trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang phải đáp ứng đồng thời yêu cầu tăng năng suất, bảo đảm an toàn sinh học và giảm tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Việc tận dụng chất thải làm phân bón hữu cơ, tái sử dụng nguồn nước sau xử lý đúng quy chuẩn và ứng dụng tự động hóa có thể góp phần tiết kiệm chi phí, giảm thất thoát tài nguyên, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp và chính quyền cơ sở trong bảo vệ môi trường. ( Ảnh minh hoạ)

Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và chính quyền cơ sở

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư dự án chăn nuôi thực hiện nghiêm quy định bảo vệ môi trường; đầu tư đầy đủ, vận hành thường xuyên hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải và mùi hôi. Tuyệt đối không xả nước thải chưa đáp ứng yêu cầu pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Các cơ sở chăn nuôi phải chủ động vệ sinh chuồng trại, khu vực thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải; thường xuyên bảo dưỡng hệ thống xử lý, phòng ngừa sự cố môi trường. Đồng thời, từng bước ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ số và tự động hóa trong quản lý đàn vật nuôi, sử dụng thức ăn, nước và xử lý chất thải; phát triển mô hình chăn nuôi tuần hoàn, an toàn sinh học.

Đối với chính quyền cấp xã, phường, trách nhiệm quản lý được đặt ra cụ thể hơn thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thu gom, xử lý chất thải, nước thải, kiểm soát mùi hôi và tái sử dụng nước thải chăn nuôi. Các phản ánh của người dân phải được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp không chỉ góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường nông thôn mà còn tạo động lực để ngành chăn nuôi Gia Lai chuyển đổi theo hướng xanh, sạch và có trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy liên kết giữa chăn nuôi an toàn, sản xuất phân bón hữu cơ và phát triển nền nông nghiệp tuần hoàn, bền vững.