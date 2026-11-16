Siết kiểm soát hàng giả và buôn lậu dịp Tết Đinh Mùi 2027

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng kiểm tra hàng hóa. (Ảnh minh họa).

Cao điểm chống buôn lậu hàng giả

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa ký văn bản 186 (ngày 12/11/2026) cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo kế hoạch được triển khai đến hết ngày 28/2/2027, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của các cấp, ngành và địa phương; huy động đồng bộ lực lượng chức năng trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý để xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp. Các lực lượng chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, triển khai biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không; các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới và thị trường nội địa.

Đặc biệt, hoạt động kiểm soát được mở rộng trên không gian mạng, tập trung ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các nhóm hàng trọng điểm được xác định gồm hàng cấm như ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, động vật và thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; hàng giả là thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vị thuốc y học cổ truyền, lương thực, thực phẩm.

Cùng với đó là hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng xuất nhập khẩu có điều kiện, hàng có thuế suất cao và các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng như xăng dầu, khoáng sản, vàng, ngoại tệ, điện tử, điện thoại, may mặc, thời trang cao cấp, bia, rượu, thuốc lá, đường cát, bánh mứt kẹo, trái cây, gia súc, gia cầm, phân bón...

Lực lượng chức năng TP Hà Nội phối hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Các đơn vị phải chủ động nắm tình hình, nhận diện những vấn đề nổi cộm, phương thức, thủ đoạn mới; xác định tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm để tập trung lực lượng đấu tranh. Trong đó, chú trọng phát hiện, xử lý các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp, tập trung vào người chủ mưu, cầm đầu, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung. Kế hoạch cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và hậu kiểm theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Mở rộng kiểm soát trên môi trường điện tử và mạng xã hội

Trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng, lưu thông hàng hóa thường tăng cao. Vì vậy, các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra thị trường đối với những mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu lớn phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Trọng tâm kiểm soát của lực lượng chức năng là các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ logistics, khu công nghiệp, chợ đầu mối và trung tâm thương mại. Hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng công nghệ số cũng được giám sát chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Đại tá Trần Đức Đông, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, năm 2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các hành vi vi phạm không chỉ tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng thông thường mà còn liên quan đến hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tình hình càng phức tạp khi nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa tăng cao vào dịp cuối năm, đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Đại tá Trần Đức Đông nhấn mạnh, một yêu cầu xuyên suốt của kế hoạch cao điểm là triển khai thực chất, hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng lực lượng; không để xảy ra tình trạng bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin, hiệp đồng chặt chẽ, tránh hoạt động riêng lẻ, thiếu liên kết. Việc xác định đúng tuyến, địa bàn, mặt hàng và phương thức vi phạm sẽ giúp tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đấu tranh.

Với vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Văn phòng Thường trực đã trình Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra tại một số địa phương trọng điểm. Dự kiến có 5 đoàn kiểm tra tại 15 địa phương. Trong đó, Văn phòng Thường trực chủ trì thành lập một đoàn và cử cán bộ, chuyên viên tham gia các đoàn còn lại.

Xử lý nghiêm vi phạm, làm rõ trách nhiệm quản lý

Trong đợt cao điểm, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản, nhận diện những vấn đề nổi cộm, phức tạp liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các đơn vị tổ chức xác minh, điều tra, đấu tranh chuyên án, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội; tập trung bóc gỡ đường dây liên quan đến hàng cấm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ và hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp Tết.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa. (ảnh minh họa).

Cùng với việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, lực lượng công an được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân truy tố, xét xử nghiêm minh các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; tăng cường lực lượng tại cơ sở, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đáng chú ý, kế hoạch yêu cầu mở rộng điều tra, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, kiểm soát hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn thực phẩm. Những hành vi tham nhũng, tiêu cực (nếu có) phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các bộ, ngành liên quan như Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để chỉ đạo cơ quan chuyên ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát.

Trong đó, chú trọng phát hiện, xử lý hành vi sản xuất, mua bán sách lậu, văn hóa phẩm độc hại; phối hợp với cơ quan chuyên ngành thú y, kiểm dịch kiểm tra hàng hóa phục vụ dịp trước, trong và sau Tết, kịp thời phát hiện sản phẩm không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong quý III/2026, cả nước có gần 40.000 vụ vi phạm bị xử lý. Những con số này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao. Việc triển khai đồng bộ kế hoạch cao điểm không chỉ nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.