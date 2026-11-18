Cận Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu mua sắm thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, mỹ phẩm, quần áo và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao, kéo theo nguy cơ buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc.

Ngày 12/11/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết. Thời gian triển khai từ ngày 12/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Lực lượng Quản lý thị trường tại các địa phương tăng cường kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu và hàng giả dịp cận Tết.

Tại Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 10 tập trung kiểm tra kho hàng, bến bãi và các điểm trung chuyển, nơi hàng hóa được tập kết trước khi phân phối ra thị trường.

Ông Dương Quốc Hưng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 10, cho biết địa bàn quản lý gồm 5 xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Kim Anh, Nội Bài và Trung Giã, tập trung nhiều kho hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh và điểm trung chuyển.

Đơn vị đang tăng cường nắm tình hình, thu thập thông tin, kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; đồng thời vận động các cơ sở kinh doanh, chủ kho hàng ký cam kết chấp hành quy định về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và an toàn thực phẩm.

Từ nay đến Tết, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm, ngăn chặn hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông được đưa ra thị trường.

Trong khi đó, tại Lào Cai, hoạt động kinh doanh hàng giả trên môi trường thương mại điện tử là một trọng tâm kiểm tra.

Từ ngày 15/10 đến 15/11/2026, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở kinh doanh với 4 hành vi vi phạm. Hàng hóa gồm giày thể thao, áo phông, quần áo thể thao và áo khoác giả mạo các nhãn hiệu Adidas, Manchester United, Manchester và Uniqlo.

Tổng số tiền xử phạt hành chính gần 37 triệu đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 8 triệu đồng.

Không chỉ xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, hàng giả, hàng kém chất lượng còn được phân phối nhỏ lẻ về khu vực nông thôn, gây khó khăn cho công tác kiểm tra.

Tại Quảng Trị, Chi cục Quản lý thị trường cho biết việc xác định địa điểm kinh doanh, kho hàng của các tổ chức, cá nhân bán hàng qua mạng xã hội còn nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến quá trình xác minh và xử lý vi phạm.

Trước tình hình này, lực lượng chức năng tăng cường rà soát các tuyến vận chuyển, kho hàng, bến bãi và phương tiện có nguy cơ cao; đồng thời giám sát hoạt động kinh doanh trực tuyến, kiểm tra an toàn thực phẩm và theo dõi thị trường xăng dầu.

Tại Lâm Đồng, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 1.100 vụ, phát hiện và xử lý trên 1.000 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhập lậu, thu nộp ngân sách khoảng 8,3 tỷ đồng.

Trong đợt cao điểm Tết, địa phương tiếp tục tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, hàng hóa vi phạm có thể được tập kết tại kho bãi, rao bán qua mạng xã hội hoặc phân phối nhỏ lẻ về nông thôn. Vì vậy, việc kiểm soát đồng thời các khâu lưu kho, vận chuyển và kinh doanh trực tuyến là trọng tâm nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu trước khi đến tay người tiêu dùng.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, việc theo dõi cung cầu và giá cả thị trường được đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh trong dịp Tết.