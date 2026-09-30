Siết kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn từ thiện mùa lễ hội Nguyễn Trung Trực

Các bếp ăn phục vụ đông đảo người dân, du khách tại lễ hội.

Tại khu vực đình Nguyễn Trung Trực, các bếp ăn từ thiện đang chuẩn bị phục vụ người dân, du khách. Theo ông Phạm Minh Chiến, thành viên Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Mộ và đình Nguyễn Trung Trực, năm nay Ban Quản lý trực tiếp theo dõi, quản lý 13 trại cơm, bún, bánh xèo, đậu hũ…

Các bếp ăn được yêu cầu bảo đảm vệ sinh khu vực chế biến, nguồn nước và nguyên liệu đầu vào. Gia vị phải có nhãn mác, hạn sử dụng rõ ràng; thức ăn chín được che đậy và chén, đĩa sau khi rửa phải được sát khuẩn.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh, ngành Y tế tăng cường quản lý từ khâu rà soát, lập danh sách cơ sở đến phân công trách nhiệm giữa Ban Quản lý Di tích và chính quyền địa phương. 100% bếp ăn lưu động phục vụ từ thiện phải ký cam kết tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.

Kiểm tra tại các bếp cơm khu vực Đình Nguyễn Trung Trực năm 2025.

Tại phường Rạch Giá, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hồ sơ, sử dụng bộ xét nghiệm nhanh để kiểm tra một số chỉ tiêu tại các bếp ăn, quầy hàng lưu động; đồng thời kiểm tra việc bảo quản, tách riêng thực phẩm sống và chín, lưu mẫu thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Giá, cho biết địa phương tổ chức kiểm tra hằng ngày trong những ngày diễn ra lễ hội, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và bếp ăn phục vụ miễn phí.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Linh, các cơ sở kinh doanh, nhà tài trợ và người làm công quả cần nâng cao ý thức bảo đảm vệ sinh trong chế biến, phục vụ thực phẩm; người dân, du khách cũng cần lựa chọn những điểm ăn uống bảo đảm vệ sinh.

Việc kiểm tra thường xuyên, cùng với ý thức của các bếp ăn và người phục vụ, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo đảm sức khỏe người dân, du khách trong những ngày diễn ra Lễ hội Nguyễn Trung Trực.