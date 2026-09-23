Siết kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu.

Tại một số cơ sở phân phối bánh kẹo trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục ATTP tỉnh chủ trì đã kiểm tra hóa đơn, chứng từ, hồ sơ liên quan đến nguồn gốc, chất lượng sản phẩm; đối chiếu ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản hàng hóa. Đoàn cũng trực tiếp khảo sát khu vực kho, cách bố trí, sắp xếp hàng hóa và điều kiện bảo quản thực tế. Qua kiểm tra, một số khu vực nhà kho còn ẩm thấp, điều kiện bảo quản chưa bảo đảm. Đoàn đã nhắc nhở các cơ sở sớm khắc phục, đầu tư, nâng cấp kho để bảo quản hàng hóa đúng yêu cầu. Cùng với các cơ sở kinh doanh bánh kẹo, đoàn kiểm tra liên ngành còn kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nội dung kiểm tra tập trung vào khu vực bếp, dụng cụ chế biến, việc bố trí thực phẩm sống và thực phẩm đã qua chế biến, vệ sinh thiết bị, lưu mẫu thức ăn và bảo quản nguyên liệu. Bên cạnh kiểm tra thực tế, đoàn hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện quy trình quản lý, lưu trữ thông tin và theo dõi mẫu thực phẩm.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục ATTP tỉnh Quảng Ngãi, lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết Trung thu thường tăng mạnh trong thời gian ngắn. Do đó, trách nhiệm bảo đảm ATTP phải được thực hiện xuyên suốt từ nhà sản xuất, đơn vị phân phối đến người tiêu dùng. Dịp Tết Trung thu năm nay, Chi cục ATTP tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra liên ngành tại 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Đối với cơ sở sản xuất, phải bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu.

Người tiêu dùng cần ưu tiên sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng; kiểm tra ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và tình trạng bao bì trước khi mua. Những sản phẩm có dấu hiệu ẩm, mốc, biến dạng hoặc thay đổi màu sắc, mùi vị không nên tiếp tục sử dụng. Ông Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh: đối với thực phẩm đặt mua qua mạng, người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn người bán và kiểm tra thông tin sản phẩm. Đợt kiểm tra của Chi cục ATTP tỉnh kéo dài đến hết ngày 23-9-2026.

Trước nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm, bánh, kẹo và sản phẩm phục vụ Tết Trung thu tăng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành, địa phương triển khai kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trọng tâm là các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Các đơn vị phải kịp thời truy xuất, thu hồi sản phẩm không bảo đảm ATTP, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết, lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn.

Sở Y tế cũng được yêu cầu chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, hóa chất để sẵn sàng cấp cứu, điều trị và xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, giám sát, tuyên truyền các quy định về ATTP đối với các cơ sở thuộc lĩnh vực phân công quản lý; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành vi vi phạm. Sở VH-TT&DL được giao tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo đảm ATTP; đồng thời rà soát, xử lý theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là quảng cáo thực phẩm sai quy định trên môi trường mạng và các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XII tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi mua bán, vận chuyển, cung cấp thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào thị trường tỉnh Quảng Ngãi.