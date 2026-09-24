Từ ngày 1/3/2026, Quyết định 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về khí thải đối với ô tô tham gia giao thông. Qua đó, các cơ sở đăng kiểm sẽ siết chặt quy trình kiểm định, nhằm loại bỏ dần những xe "nhả khói đen" trên đường phố, đặc biệt đối với dòng xe cũ sử dụng động cơ diesel.

Siết kiểm định khí thải ô tô, giúp kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP Huế, công tác kiểm định khí thải phương tiện được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Trước khi thực hiện, đăng kiểm viên đều thông báo rõ ràng cho chủ xe.

Tại khu vực dây chuyền đo khí thải, bước "gia tốc tự do" được các đăng kiểm viên thao tác nhanh, dứt khoát: đạp hết hành trình bàn đạp ga rồi nhả ga để động cơ tự giảm tốc về chế độ không tải.

Theo cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP Huế, các bước trong quy trình đăng kiểm được thực hiện tuần tự, có thông báo và giải thích trực tiếp cho chủ xe nên việc đăng kiểm diễn ra thuận lợi, minh bạch và tạo sự đồng thuận từ phía tài xế.

Tuy nhiên, đối với một số trường hợp không xác định được giới hạn tốc độ quay tối đa theo công bố của nhà sản xuất, trong khi kim vòng tua máy có nguy cơ chạm vùng cảnh báo đỏ, đăng kiểm viên sẽ giải thích kỹ về quy trình và những rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra. Nếu chủ phương tiện đồng ý tiếp tục kiểm tra, họ sẽ ký cam kết tự chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng phát sinh.

Quyết định 43 ra đời nhằm kiểm soát khí thải xe ô tô gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt các dòng xe diesel cũ.

Anh Nguyễn Minh Nhân, ở xã Đan Điền, TP Huế chia sẻ: Quy trình kiểm định hiện nay làm rất chặt chẽ. Khi bắt đầu bước vào kiểm định, đăng kiểm viên kiểm tra kỹ máy móc và giải thích rõ ràng nên tài xế rất yên tâm. Chúng tôi luôn xác định xe phải đạt tiêu chuẩn khí thải tốt nhất mới dám lưu thông.

Theo đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP Huế và các tài xế có kinh nghiệm, các dòng xe đời mới được bảo trì thường xuyên thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, đối với xe sử dụng động cơ diesel lâu đời, nguy cơ không đạt tiêu chuẩn hoặc phát sinh sự cố trong quá trình đo khí thải là rất cao.

Một đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP Huế khuyến cáo, để tránh mất thời gian và chi phí phát sinh trước khi đi đăng kiểm, các chủ phương tiện nên đưa xe đến các hãng, tiệm sửa chữa, bảo dưỡng có uy tín để kiểm tra động cơ, từ dầu máy, nước làm mát, chế độ vòng tua... để loại bỏ những khiếm khuyết của động cơ.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, Quyết định 43/2025/QĐ-TTg mang lại lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải cao hơn, thay thế cho các quy định cũ đã lạc hậu sau nhiều thập kỷ. Mục tiêu cốt lõi của Chính phủ là loại bỏ dần các phương tiện xả thải ô nhiễm, thúc đẩy thói quen bảo dưỡng xe định kỳ và khuyến khích người dân chuyển đổi sang các dòng xe thân thiện với môi trường.

Theo Quyết định 43/2025/QĐ-TTg tiêu chuẩn khí thải ô tô được đo theo năm sản xuất phương tiện với lộ trình rõ ràng. Theo đó, xe sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1; từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2; từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng mức 3; từ năm 2022 áp dụng mức 4 và sẽ tiếp tục nâng lên mức 5 trong các giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, mức 1 chủ yếu đo nồng độ CO (khí các- bon ô -xít), HC ( khí hi -đrô- các-bon) đối với xe xăng và độ khói đối với xe chạy bằng dầu diesel ở chế độ không tải với ngưỡng cho phép còn cao. Mức 2 vẫn đo các chỉ tiêu trên nhưng bổ sung kiểm tra ở cả tốc độ không tải thấp và không tải cao, giúp đánh giá rõ hơn quá trình đốt cháy nhiên liệu. Từ mức 3, tiêu chuẩn được siết chặt, yêu cầu các chỉ số CO, HC và độ khói thấp hơn, đồng thời áp dụng phương pháp đo sát với điều kiện vận hành thực tế. Đối với mức 4, việc kiểm tra gắn với hiệu quả của các hệ thống xử lý khí thải hiện đại, đòi hỏi phương tiện được bảo dưỡng đúng quy chuẩn mới đạt yêu cầu. Ở mức 5, tiêu chuẩn khí thải sẽ tiệm cận mức cao nhất, kiểm soát nghiêm ngặt phát thải, hướng tới giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường từ phương tiện giao thông.