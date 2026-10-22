Siết kiểm định hệ thống đèn, ngăn nguy cơ mất an toàn giao thông

Bổ sung tiêu chí kiểm tra đèn chiếu sáng

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN 122:2024/BGTVT.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là bổ sung, điều chỉnh các hạng mục kiểm tra hệ thống đèn ô tô, đồng thời nâng mức độ một số lỗi hư hỏng, khiếm khuyết từ không nghiêm trọng lên nghiêm trọng. Qua đó, tăng cường kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát, nhận diện phương tiện và an toàn giao thông.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định mới về kiểm tra hệ thống đèn khi kiểm định ô tô, góp phần bảo đảm an toàn giao thông (ảnh minh họa).

Đối với đèn chiếu xa, dự thảo bổ sung nội dung kiểm tra độ lệch chùm sáng, áp dụng với các kết cấu đèn có cơ cấu điều chỉnh độ lệch độc lập với đèn chiếu gần.

Với đèn cốt trên ô tô và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, dự thảo điều chỉnh các chỉ tiêu về ánh sáng, trong đó xác định một số trường hợp sai lệch ranh giới tối - sáng là hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng (MaD). Những trường hợp này cần được khắc phục và phương tiện phải kiểm định lại.

Cụ thể, các tiêu chí được xác định theo vị trí giao điểm của đường ranh giới tối - sáng, phần nhô lên của chùm sáng và chiều cao lắp đặt đèn so với mặt đất. Việc bổ sung các ngưỡng đánh giá cụ thể giúp tăng cường kiểm soát khả năng chiếu sáng, hạn chế tình trạng đèn điều chỉnh không đúng tiêu chuẩn.

Đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, dự thảo cũng đề xuất thay đổi cách đánh giá ánh sáng đèn pha, đèn cốt. Thay vì đánh giá qua cường độ sáng và diện tích phát sáng, tiêu chí được chuyển sang kiểm tra việc có nhìn thấy ánh sáng phản chiếu lại từ vật thể có tính năng phản quang hay không.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc quan sát bằng mắt thường không thể xác định chính xác cường độ sáng và diện tích phát sáng của đèn.

Dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi kiểm tra đối với tất cả đèn sương mù phía trước, bao gồm cả nguyên bản và trường hợp lắp thêm (ảnh minh họa).

Nâng mức độ lỗi đèn báo, đèn sương mù và đèn phanh

Với đèn báo rẽ và đèn báo nguy hiểm, dự thảo đề xuất chuyển lỗi có tần số nháy không nằm trong khoảng 60 - 120 lần/phút từ mức không quan trọng sang quan trọng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tần số nháy quá chậm hoặc quá nhanh đều ảnh hưởng đến khả năng nhận biết tín hiệu của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do nhận diện sai thời điểm. Riêng đèn báo nguy hiểm, trường hợp các đèn không nháy đồng thời cũng được đề xuất xếp vào nhóm lỗi nghiêm trọng, khiến xe không đạt kiểm định nếu mắc lỗi này.

Đối với đèn sương mù phía trước, dự thảo mở rộng phạm vi kiểm tra, không chỉ áp dụng với đèn lắp thêm như hiện nay mà bao gồm cả đèn được trang bị nguyên bản theo thiết kế của nhà sản xuất.

Các lỗi như số lượng, vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; đèn lắp không chắc chắn, bị vỡ; màu ánh sáng hai bên không đồng nhất; đèn không sáng khi bật công tắc; không thể điều khiển độc lập hoàn toàn với hệ thống đèn chiếu sáng phía trước hoặc thấu kính, gương phản xạ bị nứt đều được đề xuất xếp vào nhóm hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng cần khắc phục.

Với đèn phanh, dự thảo bổ sung tiêu chí kiểm tra sự đồng bộ về màu sắc của các đèn trong cặp đèn đối xứng khi phanh, đồng thời yêu cầu đèn phanh phải sáng rõ hơn đèn vị trí phía sau. Những lỗi này được xác định là hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng, nhằm bảo đảm phù hợp với QCVN 09:2024/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô.

Việc bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí kiểm tra hệ thống đèn được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng phương tiện lưu thông trên đường, giúp người lái quan sát tốt hơn, đồng thời bảo đảm các tín hiệu chiếu sáng, báo hiệu được nhận biết rõ ràng, kịp thời.

Theo quy định tại Thông tư 30/2026, kết quả kiểm định được thể hiện trên phiếu kiểm định xe cơ giới. Phương tiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định khi không có khiếm khuyết, hư hỏng hoặc chỉ có khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (MiD). Đối với xe có khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MaD), chủ phương tiện phải sửa chữa để kiểm định lại. Trường hợp xe có khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm (DD), phương tiện không được tham gia giao thông và phải khắc phục trước khi thực hiện kiểm định lại.