Siết học thêm nhưng nhu cầu không giảm: Teen linh hoạt đổi cách học ngoài giờ

Nhu cầu học thêm không giảm

Với nhiều học sinh, học thêm vẫn là cách để củng cố phần kiến thức chưa vững, luyện bài tập hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi. Phú Vinh (học sinh lớp 11, trường THPT Đốc Binh Kiều, TP.HCM) hiện kết hợp học trực tiếp và trực tuyến với các môn Ngữ văn, Lịch sử.

“Học thêm giúp mình củng cố thêm kiến thức còn thiếu trên trường, đồng thời luyện những bài tập nâng cao để phục vụ cho các kỳ thi lớn như thi tốt nghiệp THPT, Đánh giá năng lực (V-ACT) ĐHQG-HCM”, Vinh chia sẻ.

Theo Phú Vinh, tự học vẫn quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng đủ. Với những nội dung khó hoặc cần một lộ trình ôn tập rõ ràng, việc có người hướng dẫn giúp bạn dễ xác định phần kiến thức cần bổ sung.

﻿Phú Vinh Ảnh: NVCC.

Nhu cầu này cũng được ghi nhận từ góc độ giáo viên. Cô Vân Anh (giáo viên trường Phổ thông Việt Mỹ - cơ sở Cần Thơ) cho biết học sinh thường tìm đến các lớp bổ trợ khi cần được hướng dẫn thêm, tổng hợp kiến thức hoặc chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng.

Hình thức học thêm ngày một linh hoạt, đa dạng

Sự thay đổi rõ hơn nằm ở hình thức học thêm. Thay vì phụ thuộc vào một lớp học cố định, học sinh có thể kết hợp nhiều lựa chọn tùy mục tiêu. Học sinh có thể tìm đến các trung tâm luyện thi, lớp học trực tuyến hoặc những khóa học được thiết kế riêng cho từng nhu cầu. Một số bạn cũng chuyển thời gian học thêm sang các lớp ngoại ngữ, kỹ năng, STEM/STEAM hay những chương trình bổ trợ khác.

Lan Anh (học sinh lớp 10 tại An Giang) là một ví dụ. Bạn từng học tại trung tâm, học trực tuyến và lựa chọn các khóa theo từng chuyên đề. Với những nội dung cần luyện thêm, Lan Anh ưu tiên học online vì có thể chủ động thời gian và xem lại bài khi chưa hiểu.

“Bây giờ mình thấy có khá nhiều lựa chọn hơn, không nhất thiết phải đến lớp học trực tiếp. Mình có thể học ở trung tâm, học online hoặc xem các khóa học theo từng chuyên đề”, Lan Anh chia sẻ.

Học trực tuyến là lựa chọn phổ biến của học sinh hiện nay. Ảnh: NVCC.

Việc học thêm vì thế không còn đơn thuần là “đến một lớp học sau giờ học”. Học sinh có thể chọn một khóa ngắn để bổ sung phần kiến thức còn thiếu, học online để tiết kiệm thời gian hoặc đến trung tâm khi cần môi trường luyện thi.

Tuy nhiên, nhiều lựa chọn cũng khiến việc đăng ký học trở nên khó khăn hơn. Lan Anh từng học khá nhiều vì thấy các khóa đều có nội dung hữu ích, nhưng sau đó nhận ra lịch học dày khiến thời gian tự học và nghỉ ngơi bị thu hẹp.

“Có lúc mình cũng đăng ký khá nhiều vì thấy khóa nào cũng có nội dung mình cần. Nhưng sau một thời gian thì mình nhận ra học nhiều quá cũng không hiệu quả”, Lan Anh nói.

﻿Cô Vân Anh nhận định nhu cầu học thêm ngày càng đa dạng. Ảnh: NVCC.

Lý giải việc nhiều bạn thích học cùng giáo viên thay vì tự học, cô Vân Anh cho rằng một người hướng dẫn phù hợp có thể giúp học sinh tiếp thu được kiến thức một cách tốt nhất, mỗi người sẽ phù hợp với một hình thức học khác nhau.

"Tôi nghĩ khi người giảng dạy có thể truyền đạt được sự thú vị trong giảng dạy sẽ làm các giờ học giảm đi nhiều áp lực, tạo nên những động lực từ bên ngoài giúp người học cảm thấy hứng thú hơn với môn học", cô Vân Anh chia sẻ.

Học thêm vừa đủ, hiệu quả hơn

Phú Vinh cho biết bạn dành khoảng 3 tiếng mỗi ngày cho việc học ngoài giờ và không còn nhiều thời gian cho nghỉ ngơi, sở thích cá nhân.

Thành Đạt (học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Tiền Giang) tham gia các lớp kỹ năng như võ và bóng rổ. Đạt rải đều thời gian 5 ngày mỗi tuần cho việc học ngoài giờ, mỗi ngày từ 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng.

Vì vậy, trước khi đăng ký thêm một lớp, học sinh có thể tự hỏi 3 điều: Mình đang thiếu kiến thức nào? Hình thức học bổ trợ nào phù hợp nhất? Lịch học có còn đủ thời gian cho tự học và nghỉ ngơi không?

Học thêm không nhất thiết phải thật nhiều. Khi mục tiêu rõ ràng và hình thức phù hợp, một khoảng thời gian học vừa đủ có thể hiệu quả hơn việc lấp kín lịch trình.