Đáng chú ý, trên những tuyến đường có tốc độ khai thác cao như đường cao tốc còn tình trạng người điều khiển xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Hiện Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe không tổ chức cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1, làn sát với dải phân cách giữa, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình đào tạo thực hành trên đường.

Siết hoạt động tập lái xe trên cao tốc chưa hoàn thiện. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Cụ thể, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và cơ sở đào tạo lái xe chỉ đạo các giáo viên dạy thực hành lái xe cho học viên tập lái trên các tuyến đường được quy định trong giấy phép xe tập lái; không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc (làn sát với dải phân cách giữa).

Theo giảng viên Đinh Công Thành, Trường Đại học Giao thông vận tải, việc không cho học viên tập lái trên làn xe số 1, làn sát với dải phân cách giữa trên đường cao tốc là phù hợp với yêu cầu kiểm soát rủi ro trong quá trình đào tạo. Đây là khu vực có tốc độ lưu thông cao, trong khi học viên đang trong quá trình hình thành kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống trên đường.

Việc hạn chế xe tập lái tại làn này giúp giảm nguy cơ phát sinh xung đột giữa phương tiện do học viên điều khiển với các phương tiện khác, nhất là trong trường hợp học viên chưa duy trì ổn định tốc độ hoặc khoảng cách an toàn. Quy định cũng tạo ra sự phân định rõ hơn giữa hoạt động đào tạo lái xe và dòng phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Thầy Lê Việt Hà, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp LOD nhấn mạnh, điểm quan trọng là quy định này không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn nội dung đào tạo lái xe trên cao tốc. Học viên vẫn được thực hành trên cao tốc sau khi đã có đủ kỹ năng, kinh nghiệm lái xe trên đường. Như vậy, việc tiếp cận cao tốc được đặt ở giai đoạn phù hợp với năng lực của người học, đồng thời hạn chế việc đưa học viên chưa đủ kỹ năng vào những vị trí có yêu cầu cao về tốc độ, khoảng cách và khả năng xử lý tình huống.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, việc đào tạo lái xe trên đường trường phải có đủ nội dung theo quy định và tổ chức trên các tuyến đường có mật độ tham gia giao thông vừa phải, có đầy đủ tình huống giao thông như: Ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường, trên đường cao tốc (sau khi học viên có đủ kỹ năng, kinh nghiệm lái xe trên đường). Địa phương không có đường cao tốc thì bố trí đoạn đường tương ứng - đường đôi có dải phân cách giữa và mỗi chiều đường lưu thông có từ 2 làn xe cơ giới trở lên.

Các cơ sở đào tạo lái xe tổ chức đào tạo lái xe ô tô trên đường phải bảo đảm thời gian mỗi phiên học thực hành lái xe và khoảng cách giữa các phiên học không vượt quá thời gian quy định đối với hoạt động đào tạo lái xe trên đường.

Sở Xây dựng chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến giáo viên, xe tập lái, học viên học lái xe trong quá trình tổ chức đào tạo thực hành lái xe trên đường; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của giáo viên dạy thực hành lái xe; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc tổ chức đào tạo lái xe trên đường bảo đảm thời gian, nội dung và các tuyến đường theo quy định.

Để tăng cường chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng và ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông cho học viên, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện việc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng.

Các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, siết chặt công tác kiểm tra, đánh giá học viên đạt kết quả theo bộ câu hỏi và quy trình sát hạch lý thuyết, các bài lái xe liên hoàn và lái xe trên đường do Bộ Công an ban hành.

Các cơ sở này phải chấp hành nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra đối với xe tập lái, không sử dụng các xe tập lái không bảo đảm các điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia dạy lái xe tại sân tập lái và trên đường giao thông. Song song, rà soát, định kỳ, đột xuất kiểm tra tình trạng sức khỏe; hiệu lực của giấy phép lái xe; kinh nghiệm, kỹ năng lái xe và bảo hiểm tay lái của giáo viên dạy thực hành lái xe để phân công giáo viên đủ điều kiện tham gia dạy thực hành lái xe; kiên quyết không để giáo viên, học viên sử dụng đồ uống có cồn, chất ma túy và các chất kích thích trước và trong quá trình đào tạo lái xe.

Các đơn vị trên nghiên cứu, tham khảo, sử dụng cabin học lái xe ô tô, giáo trình kỹ thuật lái xe ô tô của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) ban hành năm 2018 để biên soạn nội dung các bài giảng về kỹ thuật lái xe để hướng dẫn, trang bị cho người học lái xe các kỹ năng bảo đảm tốc độ, khoảng cách an toàn với các xe chạy cùng chiều phía trước phù hợp tình trạng mặt đường, khả năng phanh của xe, tốc độ phản ứng của người lái xe, điều kiện thời tiết…

Sở Xây dựng chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến giáo viên, xe tập lái, học viên học lái xe trong quá trình tổ chức đào tạo thực hành lái xe trên đường; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của giáo viên dạy thực hành lái xe; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc tổ chức đào tạo lái xe trên đường bảo đảm thời gian, nội dung và các tuyến đường theo quy định.