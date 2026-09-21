Siết giờ xe chở vật liệu, giữ bình yên khu dân cư

Những ngày gần đây, hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng qua địa bàn xã Tống Sơn nhận được sự quan tâm của người dân. Một số hộ dân sống dọc Quốc lộ 217 phản ánh tình trạng xe tải lưu thông với mật độ cao, có thời điểm gây bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.

Xe chở vật liệu xây dựng lưu thông trên Quốc lộ 217.

Trước phản ánh của người dân, UBND xã Tống Sơn đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu trên địa bàn; đồng thời làm việc với các doanh nghiệp và các thôn có tuyến đường vận chuyển đi qua để xác minh thông tin.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với các thôn liên quan, địa phương chưa ghi nhận xe của Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ thương mại Hưng Phát hoạt động ngoài khung giờ quy định. Hoạt động khai thác, vận chuyển của đơn vị được thực hiện trong khung giờ từ 6h đến 11h và từ 13h30 đến 16h30.

Tại khu vực khai trường của doanh nghiệp, hệ thống phun nước tự động đã được đầu tư để kiểm soát bụi. Đơn vị cũng bố trí phương tiện tưới nước, vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi khu vực mỏ, hạn chế đất, đá, vật liệu bám theo bánh xe ra đường.

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ thương mại Hưng Phát lắp đặt hệ thống phun nước tự động tại các khu vực khai thác.

Ông Nguyễn Đình Hùng, quản lý mỏ của Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ thương mại Hưng Phát, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở lái xe chấp hành thời gian hoạt động, không phóng nhanh, vượt ẩu, không chạy thành đoàn dài. Xe vận chuyển ra khỏi mỏ được vệ sinh, tưới nước; khu vực mỏ cũng có hệ thống phun nước tự động để giảm bụi, hạn chế ảnh hưởng đến người dân xung quanh”.

Theo ông Trịnh Quốc Tùng, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Xá, xã Tống Sơn, qua theo dõi hoạt động vận chuyển trên địa bàn, đơn vị khai thác đã tuân thủ thời gian, đồng thời bố trí xe tưới nước, dọn vật liệu rơi vãi và vệ sinh tuyến đường.

Xe tưới nước giảm bụi trên cung đường vận chuyển qua khu dân cư thôn Thanh Xá.

Tuy nhiên, thực tế tại Tống Sơn cho thấy, bài toán kiểm soát xe chở vật liệu không chỉ đặt ra đối với một doanh nghiệp hay một mỏ cụ thể. Quốc lộ 217 qua địa bàn xã là tuyến có nhiều phương tiện vận chuyển vật liệu từ các khu vực khai thác khác nhau. Vì vậy, khi xe lưu thông qua khu dân cư, nếu không bảo đảm che chắn, vệ sinh phương tiện, kiểm soát tốc độ hoặc để vật liệu rơi vãi, vẫn có thể phát sinh bụi, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đây cũng là lý do địa phương yêu cầu việc kiểm tra, xác minh phải được thực hiện cụ thể, xác định đúng phương tiện, đơn vị và thời điểm phát sinh vi phạm, tránh tình trạng tất cả xe vận chuyển vật liệu lưu thông trên tuyến đều được quy về một doanh nghiệp.

Từ thực tế trên, xã Tống Sơn đang tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển vật liệu, nhất là tại các tuyến đường có mật độ xe tải lớn và khu vực tập trung đông dân cư. Việc quản lý được thực hiện từ khâu khai thác, vận chuyển đến khi phương tiện ra khỏi khu vực mỏ.

Các doanh nghiệp được yêu cầu chấp hành đúng thời gian hoạt động; phương tiện vận chuyển phải bảo đảm tải trọng, che chắn, không để vật liệu rơi vãi; đồng thời thực hiện vệ sinh phương tiện, tưới nước tại những khu vực có nguy cơ phát sinh bụi. Những tuyến đường thường xuyên có xe tải lưu thông cũng được địa phương theo dõi để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Xã Tống Sơn tăng cường tuyên truyền, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về khai thác vật liệu xây dựng.

Cùng với tuyên truyền, nhắc nhở, việc kiểm tra và xử lý vi phạm được xác định là giải pháp quan trọng để đưa hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu vào nền nếp. Thực tế công tác quản lý trên địa bàn cho thấy, một số trường hợp vi phạm đã được cơ quan chức năng xử lý.

Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã xử phạt 8 tổ chức với tổng số tiền hơn 830 triệu đồng; xử phạt một cá nhân về hành vi khai thác trái phép với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã tiếp tục xử phạt một đơn vị với số tiền 274 triệu đồng.

Ông Lê Nguyên Vương, Phó Phòng Kinh tế, UBND xã Tống Sơn, cho biết: “Chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo đảm vệ sinh môi trường và thời gian khai thác, vận chuyển. Các đơn vị phải tưới nước, vệ sinh tuyến đường để hạn chế bụi, ảnh hưởng đến người dân. Những trường hợp vi phạm về thời gian hoạt động, tải trọng, che chắn, làm rơi vãi vật liệu, gây mất vệ sinh môi trường hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông sẽ được kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý theo quy định”.

Kiểm soát xe chở vật liệu vì thế không chỉ là câu chuyện về thời gian hoạt động, mà còn gắn với tải trọng, che chắn, vệ sinh phương tiện, kiểm soát bụi và an toàn giao thông. Khi từng phương tiện được kiểm soát ngay từ đầu nguồn, nguy cơ vật liệu rơi vãi, bụi phát tán ra khu dân cư sẽ được hạn chế.

Xã Tống Sơn tăng cường siết chặt kiểm soát vật liệu từ đầu nguồn.

Từ kết quả kiểm tra thực tế, xã Tống Sơn tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu trên toàn địa bàn; kịp thời xác định phương tiện, đơn vị để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định. Đây là cơ sở để vừa bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ xây dựng, vừa hạn chế những tác động đến môi trường, giao thông và đời sống người dân dọc các tuyến vận chuyển.