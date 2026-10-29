Siết giao thông trên cung đường lên cao nguyên đá mùa tam giác mạch

Những ngày cuối tháng 10, mùa hoa tam giác mạch nở rộ trên những triền núi đá thu hút đông du khách đổ về các cung đường lên Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) tham quan, trải nghiệm.

Quốc lộ 4C là tuyến huyết mạch kết nối trung tâm phía Bắc tỉnh Tuyên Quang với các xã vùng cao, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong giao thương, vận chuyển hàng hóa và phục vụ đời sống người dân.

Quốc lộ 4C nối nhiều điểm du lịch vùng Cao nguyên đá

Từ phường Hà Giang, du khách di chuyển qua Cán Tỷ, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc để khám phá cảnh quan núi đá hùng vĩ cùng nhiều điểm du lịch nổi tiếng.

Tuy nhiên, địa hình nhiều đèo dốc, khúc cua gấp và tầm nhìn hạn chế khiến việc lưu thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vào mùa lễ hội, lượng phương tiện tăng cao còn gây ùn ứ tại một số đoạn đường và điểm dừng chân.

Tại xã Cán Tỷ, điểm dừng chân Cây nghiến cô đơn thu hút đông du khách dừng lại tham quan, chụp ảnh, lực lượng chức năng tuần tra, hướng dẫn phương tiện và nhắc nhở dừng, đỗ đúng quy định.

Mỗi ngày trên trục đường này có lượng lớn phương tiện du khách di chuyển

Cùng với đó, cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát trên các tuyến đường dẫn đến Đồng Văn, Sà Phìn, Phố Bảng, Lũng Cú, Mèo Vạc và những điểm du lịch đông khách góp phần phòng ngừa tai nạn.

Theo phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mùa lễ hội, các tổ công tác được phân công tăng cường tuần tra, phân luồng tại khu vực trọng điểm.

Công tác kiểm tra tập trung vào hoạt động vận tải hành khách và những hành vi vi phạm góp phần phòng ngừa nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường đèo dốc.

Người điều khiển phương tiện trên các cung đường này được khuyến cáo tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ đúng nơi quy định và chú ý quan sát khi qua đường đèo.

Những ngày này, hoa tam giác mạch vùng cao nguyên đá nở rộ, thu hút đông du khách thập phương đến tham quan, chiêm ngưỡng

Bên cạnh công tác tuần tra, lực lượng công an tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân vùng cao nhằm nâng cao ý thức chấp hành và phòng ngừa tai nạn từ cơ sở.

Tại thôn Bắc Xum, xã Minh Tân, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền những lỗi vi phạm thường gặp như không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu và sử dụng rượu bia khi lái xe.

Người dân được hướng dẫn kiểm tra phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng cách và thực hành xử lý tình huống trên sa hình nhằm ứng phó với tình huống nguy hiểm trên đường đèo.

Để duy trì hiệu quả kiểm soát, đơn vị bố trí các tổ công tác trực 24/24 giờ trên tuyến, tăng cường kiểm tra vận tải hành khách và xử lý nghiêm những vi phạm có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc kết hợp tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền nâng cao ý thức giao thông góp phần bảo đảm an toàn cho du khách trên các cung đường mùa hoa tam giác mạch.