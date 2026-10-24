Siết dự án ‘ôm đất’, số hóa sổ đỏ bằng mã định danh toàn quốc

Ngày 22/10, Quốc hội nghe Chính phủ trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm tháo gỡ các vướng mắc sau hai năm thi hành Luật Đất đai 2024 và khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế. Dự thảo Luật gồm 13 chương, 112 điều, giảm 3 chương và 148 điều so với Luật Đất đai năm 2024.

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các dự án vượt quá 60 tháng vẫn không triển khai, Nhà nước sẽ thu hồi đất. Ảnh minh họa

Điểm nổi bật của dự thảo là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đất đai. Mỗi thửa đất sẽ được gắn mã định danh duy nhất trên toàn quốc; sổ đỏ điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Người dân cũng không phải cung cấp lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.

Dự thảo đề xuất xem xét cấp Giấy chứng nhận cho một số trường hợp vi phạm thủ tục trước ngày 1/8/2024 nhưng đang sử dụng đất ổn định, không tranh chấp và phù hợp quy hoạch.

Một trong những thay đổi đáng chú ý, đó là các dự án chậm đưa đất vào sử dụng sẽ bị áp dụng chế tài tài chính lũy tiến theo thời gian. Nếu quá 60 tháng vẫn không triển khai, Nhà nước sẽ thu hồi đất.

Về bồi thường, tái định cư, dự thảo nhấn mạnh nguyên tắc người dân phải có nơi ở, điều kiện sống và sinh kế tốt hơn sau thu hồi đất. Người dân có thể được bồi thường bằng đất, bằng tiền hoặc bố trí tái định cư phù hợp.

Dự thảo cũng hoàn thiện cơ chế bảng giá đất thay cho quy định giá đất cụ thể, yêu cầu việc định giá phải công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Đồng thời, tăng cường hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai và phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương trong xử lý khiếu nại, tranh chấp.