Siết điều kiện xuất nhập khẩu gạo, chấm dứt tình trạng mượn kho xưởng. Ảnh minh họa

Nghị định yêu cầu thương nhân xuất khẩu gạo phải sở hữu hoặc thuê tối thiểu một kho chứa và một cơ sở xay xát đạt quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp tuyệt đối không được cho thuê lại các cơ sở này nhằm triệt tiêu tình trạng mượn hạ tầng để hoàn thiện hồ sơ. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển dịch sang ứng dụng công nghệ và tăng cường hậu kiểm thực tế.

Đối với phân khúc giá trị gia tăng cao như gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất, Nghị định nới lỏng cơ chế quản lý riêng, miễn giảm một số điều kiện khắt khe để kích thích doanh nghiệp đầu tư chất lượng thay vì chạy theo sản lượng.

Doanh nghiệp nhập khẩu gạo cũng phải thông báo kế hoạch với Bộ Công Thương để phục vụ điều tiết cân đối cung - cầu nội địa.

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2028, Việt Nam sẽ áp dụng cơ chế đánh giá mức độ tín nhiệm thương nhân dựa trên năng lực tài chính, nghĩa vụ thuế, hải quan, liên kết vùng nguyên liệu và xây dựng thương hiệu.

Những doanh nghiệp có liên kết sản xuất sâu rộng với nông dân sẽ được ưu tiên trong các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.