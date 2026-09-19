Siết điều kiện tham gia phát triển bảo hiểm, ngăn trục lợi quỹ

Tư cách pháp lý, trách nhiệm tài chính, điều kiện liên hệ, giao dịch điện tử, nhân sự, địa điểm và phạm vi hoạt động của tổ chức hỗ trợ được yêu cầu cụ thể trong quy định số 458 vừa được cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển người tham gia bảo hiểm phải được tổ chức đăng ký và được cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc thu tiền nhưng không xuất biên lai; ghi biên lai không đúng số tiền thu, sai thời điểm lập; sử dụng biên lai sai mục đích; để mất, thất lạc biên lai đều phải được ngăn ngừa và xử lý nghiêm theo quy định.

Bảo hiểm xã hội các cấp có trách nhiệm thường xuyên đối chiếu, rà soát biên lai thu tiền của người tham gia, bảo đảm khớp đúng với số tiền đã thu; theo dõi chặt chẽ số lượng biên lai cấp cho Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng. Thời gian tới, cần tập trung đẩy mạnh việc sử dụng biên lai điện tử.

Đối với khoản đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế qua tổ chức hỗ trợ, ngay khi người tham gia nộp tiền, thông tin về người tham gia và số tiền đóng được cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý kết nối với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Người tham gia được cung cấp thông tin gồm họ và tên, mã số Bảo hiểm xã hội, ngày nộp tiền, số tiền đóng, loại hình tham gia, số tháng đóng và được hướng dẫn tra cứu thông tin chi tiết trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ baohiemxahoi.gov.vn.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến nghị người dân khi nộp tiền cần nhận và lưu biên lai, chứng từ. Sau khi đóng, nên chủ động tra cứu quá trình tham gia và thông tin số tiền đã được ghi nhận trên các kênh chính thức của cơ quan Bảo hiểm xã hội; nếu phát hiện chênh lệch hoặc chưa được ghi nhận, cần phản ánh kịp thời với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được kiểm tra, xử lý.