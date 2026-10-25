Siết điểm ưu tiên và điểm khuyến khích khi tuyển sinh lớp 10

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, đề xuất nhiều điều chỉnh quan trọng đối với chính sách tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này nằm ở việc thu gọn diện đối tượng và hạ mức điểm cộng ưu tiên, đồng thời khống chế trần điểm khuyến khích so với quy định hiện hành tại Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT.

Nếu như quy định hiện hành chia đối tượng ưu tiên thành 3 nhóm với các mức điểm cộng lần lượt là 2,0 điểm; 1,5 điểm và 1,0 điểm, thì dự thảo mới thu hẹp chỉ còn 2 nhóm. Mức điểm ưu tiên cao nhất dự kiến giảm từ 2,0 xuống còn 1,0 điểm dành cho Nhóm 1; mức tiếp theo giảm từ 1,5 xuống 0,5 điểm áp dụng cho Nhóm 2.

Mỗi thí sinh chỉ được hưởng một mức điểm ưu tiên cao nhất. Do cách phân nhóm đối tượng có sự điều chỉnh, mức điểm cụ thể của từng học sinh sẽ căn cứ vào danh mục mới khi thông tư được ban hành chính thức.

Theo dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp, kỳ thi vào lớp 10 THPT đại trà dự kiến chỉ gồm 2 môn thi Toán và Ngữ văn. Ảnh: TL

Chi tiết về phân nhóm, dự thảo quy định nhóm đối tượng 1 gồm trẻ em, học sinh là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh và con của các đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhóm đối tượng 2 gồm trẻ em, học sinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, thuộc hộ cận nghèo, có cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn, là người dân tộc thiểu số hoặc có cha đẻ, mẹ đẻ là người dân tộc thiểu số.

Song song với điểm ưu tiên, chính sách cộng điểm khuyến khích cũng ghi nhận thay đổi khi dự thảo đặt ra trần khống chế không vượt quá 1,0 điểm. Khoản điểm này được cộng một lần vào tổng điểm xét tuyển sau khi quy đổi về thang điểm tương ứng với số môn thi, tính theo thang điểm 10 cho mỗi môn. Thay đổi này tạo nên bước ngoặt so với Thông tư 30, vốn cho phép cộng từ 0,5 đến 1,5 điểm cho học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh trong các kỳ thi thuộc diện quy định.

Đối với quy định tuyển thẳng, dự thảo nêu rõ các đối tượng được xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT gồm học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS, học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người và học sinh khuyết tật.

Các trường hợp đặc thù khác sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ điều kiện thực tế và quy định pháp luật để xác định nhằm bảo đảm công khai, công bằng. Bên cạnh đó, việc xác nhận nhập học của học sinh sẽ được ưu tiên thực hiện trên môi trường số nhằm tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh và học sinh.

Theo dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh vào lớp 10 THPT, việc tiếp nhận được thực hiện theo một trong ba phương thức: xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển. Căn cứ vào quy mô học sinh, nhu cầu học tập, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thực tế địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phương thức tiếp nhận cụ thể đối với từng cơ sở giáo dục. Đáng chú ý, trong trường hợp tổ chức thi tuyển, kỳ thi đại trà vào lớp 10 THPT công lập sẽ chỉ gồm 2 môn thi: Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài đối với môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán là 90 phút hoặc 120 phút. Nội dung thi tuyển bảo đảm không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Đối với các trường THPT chuyên, học sinh phải thi 2 môn chung (Toán, Ngữ văn) và 1 môn thi chuyên với đề thi riêng.