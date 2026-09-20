Siết đào tạo lái xe: Không cho học viên tập lái trên cao tốc phân kỳ đầu tư, làn số 1

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi sở xây dựng các tỉnh, thành phố; các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục tăng cường chất lượng công tác đào tạo lái xe trên đường.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do người lái xe vi phạm quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, nhất là trên các tuyến đường cao tốc.

Tại một số tuyến đường có tốc độ khai thác cao, tình trạng người điều khiển xe tập lái chưa chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông vẫn còn xảy ra.

Không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc. Ảnh: Việt Hùng/VGP

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe; chỉ đạo giáo viên dạy thực hành cho học viên tập lái trên các tuyến đường được quy định trong giấy phép xe tập lái.

Đặc biệt, không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc (làn sát với dải phân cách giữa).

Các cơ sở đào tạo phải thực hiện nghiêm quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe; tăng cường kiểm tra, đánh giá học viên theo bộ câu hỏi và quy trình sát hạch lý thuyết, các bài lái xe liên hoàn và lái xe trên đường do Bộ Công an ban hành.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải chấp hành nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra xe tập lái; không sử dụng phương tiện không bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để dạy lái xe tại sân tập hoặc trên đường giao thông.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu rà soát, kiểm tra định kỳ và đột xuất tình trạng sức khỏe, hiệu lực giấy phép lái xe, kinh nghiệm, kỹ năng lái xe và bảo hiểm tay lái của giáo viên dạy thực hành.

Việc phân công giảng dạy phải bảo đảm giáo viên đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Kiên quyết không để giáo viên, học viên sử dụng đồ uống có cồn, chất ma túy và các chất kích thích trước và trong quá trình đào tạo lái xe.

Về nội dung đào tạo thực hành, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở nghiên cứu, tham khảo giáo trình kỹ thuật lái xe ô tô do Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) ban hành năm 2018 để xây dựng nội dung giảng dạy, hướng dẫn học viên kỹ năng kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và xử lý tình huống phù hợp với điều kiện mặt đường, thời tiết.

Việc đào tạo trên đường phải được tổ chức tại những tuyến đường có mật độ giao thông vừa phải, có đầy đủ các tình huống như ngã ba, ngã tư, đường nhánh, vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông và lối dành cho người đi bộ sang đường.

Đối với nội dung đào tạo trên đường cao tốc, chỉ tổ chức sau khi học viên có đủ kỹ năng và kinh nghiệm lái xe trên đường. Tại những địa phương không có đường cao tốc, cơ sở đào tạo bố trí đoạn đường tương ứng là đường đôi có dải phân cách giữa, mỗi chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên…