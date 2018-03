Siết cổ chủ tiệm tạp hóa bất tỉnh để cướp

Sau khi cưa song cửa sổ để đột nhập vào bên trong, Tuyền bóp cổ chủ tiệm tạp hóa đến bất tỉnh rồi cướp đi nhiều vàng, điện thoại di động và tiền mặt.

Ngày 29-3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Tuyền (30 tuổi, trú thị xã Phúc Yên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tuyền bị Công an thị xã Phúc Yên phối hợp cùng Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Lê Thanh Tuyền tại cơ quan công an. (Ảnh do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp)

Theo tài liệu điều tra, tối 10-3, Công an thị xã Phúc Yên nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị Thúy Liễu (58 tuổi) bị kẻ gian đột nhập vào tiệm tạp hóa của gia đình, bóp cổ rồi cướp một đôi bông tai bằng vàng, một túi xách bên trong có 7 triệu đồng, một điện thoại di động cùng nhiều thẻ cào các nhà mạng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thị xã Phúc Yên chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành các bước điều tra theo quy định, đồng thời phối hợp với gia đình đưa bà Liễu đến bệnh viện điều trị. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện song gỗ cửa sổ buồng ngủ bị cưa gãy.

Căn cứ vào lời khai của ngươìbị hại cũng như những chứng cứ thu thập, Công an thị xã Phúc Yên đã làm rõ và bắt giữ Lê Thanh Tuyền.

Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận do ở cùng thôn với bà Liễu nên nắm được thời gian ra vào tiệm của nạn nhân. Tối 10-3, biết bà Liễu không có mặt tại tiệm, Tuyền đi bộ từ nhà đến tiệm tạp hóa của bà Liễu và dùng cưa đã chuẩn bị từ trước để cưa song gỗ cửa sổ rồi đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản.

Đúng lúc này, bà Liễu mở cửa bước vào thì bị Tuyền bóp cổ đến bất tỉnh rồi cướp đi các tài sản như trên. Số tang vật cướp được Tuyền dùng vào việc chơi game và tiêu xài cá nhân trong quá trình lẩn trốn.

Cơ quan công an cũng cho hay Tuyền từng có hai tiền án về tội hủy hoại công trình phương tiện an ninh quốc gia và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội trộm cắp tài sản.

PHÚC BÌNH