Các luật được xem xét thông qua lần này điều chỉnh nhiều lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như hiệu quả hoạt động của hệ thống pháp luật.

Trong đó, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thông qua với tỷ lệ tán thành cao, tạo hành lang pháp lý quan trọng góp phần lành mạnh hóa thị trường bất động sản và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, cùng có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Giữ khung tiền đặt trước 20% - 50%, mở rộng trường hợp cấm đấu giá

Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với 475/482 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 7 Chương, 66 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ quy định tại khoản 2, Điều 65 của Luật này.

Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Trước đó, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ) cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung khoản 10 Điều 35 giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước cụ thể trong khung luật định, bảo đảm phù hợp với tính chất từng loại tài sản, điều kiện thực tiễn tại từng địa phương, không tạo rào cản bất hợp lý về tiền đặt trước đối với người tham gia đấu giá.

Qua thống kê nhanh tại 16 tỉnh, thành phố thường xuyên phát sinh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất ở, các quy định về nâng mức tiền đặt trước, hủy kết quả trúng đấu giá và cấm tham gia đấu giá theo Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP đã bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, kéo giảm đáng kể số lượng người trúng đấu giá bỏ cọc.

Đơn cử tại tỉnh Thanh Hóa, sau khi áp dụng mức tiền đặt trước bằng 50% giá khởi điểm, số thửa, lô đất bị hủy kết quả do người trúng không nộp tiền đã giảm mạnh từ 377 trường hợp trong năm 2025 xuống còn 82 trường hợp trong 9 tháng đầu năm 2026; trong khi tổng số thửa, lô đưa ra đấu giá tăng từ 1.129 lên 3.889 trường hợp. Tương tự, tại tỉnh Quảng Trị, số trường hợp bị hủy kết quả cũng giảm từ 35 xuống còn 11 trường hợp.

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ khung tiền đặt trước từ 20 - 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân nhằm khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Về các biện pháp cấm tham gia đấu giá, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, bên cạnh trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá, khoản 3 Điều 58 của dự thảo Luật đã bổ sung hai trường hợp bị cấm tham gia đấu giá, gồm: từ chối kết quả trúng đấu giá và từ chối ký biên bản đấu giá, nhằm xử lý đầy đủ vi phạm phát sinh ở các giai đoạn, tăng tính răn đe, phòng ngừa việc trả giá cao bất thường, sau đó từ chối kết quả đấu giá thành để trục lợi. Đây là biện pháp được nghiên cứu, tổng kết từ thực tiễn và kết quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Minh bạch hỗ trợ mặt bằng, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa trong mua sắm công

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối của 100% đại biểu tham gia biểu quyết (485/485 đại biểu, chiếm 97,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm khả thi, ổn định và dễ áp dụng trong thực tiễn. Đối với trường hợp đặc thù là doanh nghiệp mới thành lập khi chưa có báo cáo tài chính của năm trước, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sử dụng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô trong thời gian hưởng hỗ trợ, Chính phủ sẽ quy định cụ thể cách xác định các trường hợp này tại nghị định hướng dẫn thi hành luật, bảo đảm xác định đúng đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên khai thác dữ liệu sẵn có, không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã hoặc có thể khai thác và không quy định thêm tiêu chí trái với quy định của luật.

Về chính sách thuế, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý các chính sách hỗ trợ về thuế theo hướng quy định nguyên tắc tại dự thảo luật và dẫn chiếu đến pháp luật về thuế. Các quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hưởng ưu đãi được chuyển sang dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và một số luật thuế có liên quan cùng được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp này. Việc điều chỉnh này vừa bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định toàn diện tại dự thảo luật, vừa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Về tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, dự thảo Luật đã làm rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi hỗ trợ đầu tư hạ tầng và phạm vi các khoản kinh phí được hỗ trợ.

Để nâng cao việc tiếp cận chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự thảo Luật đã chỉnh lý và bổ sung quy định yêu cầu các địa phương công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng, giá thuê trước và sau hỗ trợ, quy định khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán. Qua đó, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và mang lại lợi ích thực chất cho doanh nghiệp.

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn thi hành luật các quy định về xác định quỹ đất, nguồn kinh phí, mức hỗ trợ tối đa, căn cứ giá thuê, trình tự hoàn trả và trách nhiệm công khai, quản lý, công tác kiểm tra việc bố trí quỹ đất.

Về mua sắm công và phát triển thị trường, Chính phủ quy định cơ chế xử lý đối với trường hợp tổng giá trị các gói thầu của cơ quan, tổ chức mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước không đáp ứng tỷ lệ theo quy định, hoặc trường hợp cơ quan, tổ chức không có gói thầu có giá trị dưới 20 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, dự thảo Luật đã quy định rõ thời hạn áp dụng một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, hoàn thiện các quy định chuyển tiếp trong dự thảo luật để bảo đảm đồng bộ với quy định tại Nghị quyết số 198 năm 2025 của Quốc hội, không tồn tại song song hai cơ chế đối với cùng một nội dung hỗ trợ.

Các quy định này cũng bảo đảm các chương trình, dự án hỗ trợ đang triển khai được tiếp tục thực hiện, không ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp.