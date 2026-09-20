Siết chặt xử phạt vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Theo quy định, phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá theo Thông tư 11 của Bộ Y tế. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi không có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật; không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

Đối với nơi dành riêng cho người hút thuốc lá, phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng nếu không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá; không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát hoặc không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Đối với hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng. Hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng, trừ trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ngoài ra, người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá bị phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng. Hành vi vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá hoặc sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá bị phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Việc chấp hành nghiêm các quy định về PCTHCTL là trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh và mỗi cá nhân. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần thực hiện đúng trách nhiệm quản lý; các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định về bán thuốc lá; mỗi người dân nâng cao ý thức, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, xanh - sạch - đẹp, không khói thuốc.