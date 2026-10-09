Siết chặt xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép, bảo đảm trật tự đô thị

Thực hiện Kế hoạch của UBND TP Hà Nội về giải quyết các "điểm nghẽn" trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng xã, phường kỷ cương, văn minh, thời gian qua, Công an phường Láng (Hà Nội) đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác. Công an phường đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, tập trung vào tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép, lấn chiếm không gian đô thị và các hành vi ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Qua đó, góp phần từng bước lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Theo Thượng tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Láng, bám sát chỉ đạo của cấp trên, Công an phường đã tập trung rà soát các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng và những vị trí thường xuyên phát sinh vi phạm; chủ động phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tự giác khắc phục những tồn tại, vi phạm về trật tự đô thị.

Trong đó, công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lắp đặt mái che, mái vẩy, mái tôn lấn chiếm không gian đô thị được quan tâm triển khai thường xuyên. Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động chủ công trình, hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ; đồng thời phối hợp tổ chức cắt, tháo dỡ các hạng mục vi phạm theo quy định, góp phần giải phóng không gian đô thị, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, tạo sự thông thoáng cho đường phố và giữ gìn cảnh quan chung.

Lực lượng Công an phối hợp tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm ở các tuyến đường.

Quá trình thực hiện được gắn với công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác của người dân, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm sau khi đã được xử lý. Công an phường Láng cũng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi dán, treo biển quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tủ điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và những vị trí công cộng.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an chủ động xác minh thông tin, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, kết hợp bóc gỡ, tháo dỡ quảng cáo vi phạm với việc xác định trách nhiệm của các trường hợp trực tiếp thực hiện hoặc thuê thực hiện hành vi vi phạm.

Công an phường Láng làm việc với các trường hợp vi phạm.

Tính đến ngày 8/10/2026, Công an phường Láng đã xử lý 38 trường hợp có hành vi dán, treo biển quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tủ điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và các vị trí công cộng khác trên địa bàn, với tổng số tiền xử phạt hơn 84 triệu đồng. Trong đó, Công an phường đã xử phạt 2 trường hợp với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, Công an phường Láng chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động quảng cáo và bảo đảm trật tự đô thị. Người dân, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân được tuyên truyền, nhắc nhở không tự ý dán, treo, viết quảng cáo tại các vị trí không được phép; không lắp đặt mái che, mái vẩy, mái tôn lấn chiếm không gian đô thị, ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông và mỹ quan đường phố; chủ động tháo dỡ, giải tỏa các công trình, biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm.

Công an phường Láng phối hợp bóc dỡ quảng cáo rao vặt trái phép tại các tuyến đường.

"Chúng tôi vận động người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm, tích cực tham gia phát hiện, phản ánh những tồn tại về trật tự đô thị tại địa bàn dân cư. Việc kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị", Thượng tá Nguyễn Duy Định thông tin.

Thời gian tới, Công an phường Láng tiếp tục tăng cường nắm tình hình, thường xuyên rà soát các tuyến đường, khu dân cư, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị; phối hợp các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành quy định, chủ động khắc phục vi phạm, góp phần xây dựng địa bàn kỷ cương, văn minh, an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp, để Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.