Siết chặt vùng núi Hòn Dữ, quyết liệt truy bắt hai phạm nhân còn trốn nã

Đến chiều tối nay 1/11/2026, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang triển khai các biện pháp siết chặt vòng vây khu vực núi Hòn Dữ, thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đây là khu vực đã được khoanh vùng, nghi vấn nơi lẩn trốn của 2 đối tượng còn lại đang bị truy nã đặc biệt sau vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 thuộc Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng – Bộ Công an.

Không riêng các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, mà các tuyến đường ở các xã gần Trại giam A2 đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Công an.

Theo nhiều người dân địa phương, địa hình núi Hòn Dữ rất hiểm trở, nhiều tảng đá chênh vênh nối tiếp triền dốc cùng với những hang đá tự nhiên luồn sâu trong lòng núi, hơn nữa thời tiết trong mấy ngày qua biến động mưa nắng bất thường, nên việc tiếp cận, truy lùng 2 phạm nhân còn lại vấp phải không ít khó khăn, trở ngại.

Trong khi đó, hoạt động kiểm tra, kiểm soát người đi lại và các phương tiện vận hành trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường ở xã Diên Lâm đều được siết chặt bởi lực lượng Công an, dân quân và an ninh trật tự ở cơ sở.

Vận chuyển nước uống, sữa tươi vào núi Hòn Dữ để hỗ trợ các lực lượng đang siết chặt vòng vây truy bắt hai phạm nhân còn đang trốn nã.

UBND xã Diên Lâm cũng đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của xã sử dụng hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục thông tin cho người dân cảnh giác, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin cho Công an xã phối hợp các lực lượng truy bắt 2 phạm nhân còn lại. Bên cạnh đó, chính quyền xã Diên Lâm đề nghị người dân trong thời gian này không nên đi vào những vùng đồi núi, nơi hoang vắng ở địa phương, chủ động khóa cửa nhà khi đi vắng hoặc ban đêm, quản lý chặt chẽ tài sản, phương tiện giao thông và tuyệt đối không tiếp tay che giấu, hỗ trợ cho 2 phạm nhân còn đang bị truy nã.

Cảnh sát cơ động tăng cường đến địa bàn xã Diên Lâm.

Chính quyền và Công an các xã vùng lân cận như Diên Thọ, Tây Ninh Hòa Bắc Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa... tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin về những dấu hiệu bất thường cho lực lượng Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã đến xã Diên Lâm kiểm tra và động viên các tổ công tác đang thực thi nhiệm vụ truy bắt 2 phạm nhân trốn nã. Người đứng đầu Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các lực lượng nỗ lực vượt khó, phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm chắc tình hình, vận dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt các đối tượng trong thời gian sớm nhất. Xuyên suốt thời gian thực thi nhiệm vụ truy bắt các đối tượng phải chú trọng đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa vào chân núi Hòn Dữ để kiểm tra, động viên các lực lượng truy bắt hai phạm nhân còn đang trốn nã. Ảnh: CAKH.

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó vào khoảng 15h30’chiều 21/10/2026, trong lúc đang lao động tại đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) và Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Ngày 22/10, Đại tá Hà Duy Chinh – Giám thị Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1, điều 386 BLHS, đồng thời công bố quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với phạm nhân nêu trên.

Sau nhiều cuộc truy lùng quyết liệt kết hợp chốt chặn trên các tuyến giao thông, rạng sáng 24/10, lực lượng Công an đã bắt giữ phạm nhân Lê Văn Cường tại phía Đông chân đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C qua địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, khi đối tượng này đang đi trên xe khách giường nằm tuyến Nha Trang – Đà Lạt.

Hai phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình (bên trái), Lữ Văn Toàn (bên phải) còn đang bị truy nã ráo riết.

Đến tối 28/10, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ phạm nhân thứ hai là Võ Hoàng Duy đang lẩn trốn trong một khu đồi rừng ở thôn Phú Cốc, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trong số hai phạm nhân còn đang bị truy nã, Hồ Văn Tình vào Trại giam A2 theo quyết định thi hành án phạt tù số 17/QĐ-TA ngày 14/2/2025 của TAND tỉnh Gia Lai. Còn phạm nhân Lữ Văn Toàn vào Trại giam A2 theo quyết định thi hành án phạt tù số 144/QĐ-TA ngày 9/10/2023 của TAND tỉnh Phú Yên.

Theo Đại tá Nguyễn Mậu An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, đặc điểm nhận dạng phạm nhân Hồ Văn Tình cao khoảng 1,68 m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm hoa văn kín từ khuỷu tay đến vai, từ cổ chân đến đầu gối và kín vùng ngực. Phạm nhân Lữ Văn Toàn có dáng người gầy, da trắng tái, tiền sử gãy chân phải với vết khâu tạo thành sẹo lồi kéo dài qua đầu gối, nằm ở mặt trong chân.