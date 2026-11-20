Những tháng cuối năm, thời tiết trên các tuyến sông thường diễn biến phức tạp, sương mù xuất hiện khiến tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giữa các phương tiện. Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các phương tiện vận tải hàng hóa, vận tải hành khách và phương tiện có dấu hiệu liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển cát.

Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 kiểm tra phương tiện vận tải hàng hoá trên sông Hồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, Trung tá Trần Văn Công (Đội phó Đội Cảnh sát đường thủy số 2) cho biết, từ ngày 15/10 đến 14/11/2026, đơn vị đã kiểm tra 398 phương tiện, gồm 294 phương tiện vận tải hàng hóa, 103 phương tiện vận tải hành khách và 1 phương tiện tàu hút; phát hiện, lập biên bản xử lý 70 trường hợp vi phạm, phạt tiền 116,7 triệu đồng, tạm giữ 69 bộ giấy tờ.

Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến hoạt động tại bến khách ngang sông với 18 trường hợp; vi phạm quy định về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn với 20 trường hợp; vi phạm về đăng ký, đăng kiểm phương tiện với 9 trường hợp và 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Kết quả trên cho thấy việc kiểm tra, xử lý được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển đến hoạt động vận tải trên các tuyến sông.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận chuyển cát, làm rõ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép cũng được Đội Cảnh sát đường thủy số 2 chú trọng. Lực lượng chức năng tập trung nắm tình hình tại các địa bàn tiềm ẩn phức tạp, tăng cường kiểm tra những phương tiện có gắn thiết bị, công cụ phục vụ khai thác cát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện 3 phương tiện vận chuyển cát nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Kiểm soát điều kiện của người điều khiển, phòng ngừa vi phạm.

Mới đây tại Km193 sông Hồng (xã Vĩnh Thanh), Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tiến hành kiểm tra phương tiện VP-2217 đang vận chuyển cát xuôi dòng. Tại thời điểm kiểm tra, những người trên phương tiện xuất trình được giấy tờ đăng ký, đăng kiểm và chứng chỉ chuyên môn theo quy định, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát trong khoang chứa. Qua đo đạc, lực lượng chức năng xác định phương tiện đang vận chuyển khoảng 100m³ cát.

Tại Km194+500 sông Hồng (phường Phú Thượng), tổ công tác kiểm tra phương tiện PT-2879. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Số cát trong khoang chứa được xác định khoảng 100m³.

Gần đây nhất, vào ngày 11/11 tại Km158 sông Hồng (xã Hồng Vân), Đội Cảnh sát đường thủy số 2 kiểm tra phương tiện HN1699 đang vận chuyển cát xuôi dòng. Tại thời điểm làm việc, những người trên phương tiện cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa. Qua đo đạc, xác định phương tiện vận chuyển khoảng 130m³ cát.

Công trình vượt sông đang thi công tại Hà Nội.

Đối với cả 3 vụ việc, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đang tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh các tình tiết liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Trịnh Văn Trường (cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 2) cho biết, hiện trên địa bàn đơn vị quản lý có 4 công trình cầu vượt sông đang thi công. Do đó, công tác phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực này luôn được chú trọng.

Vào thời điểm cuối năm, sương mù thường xuất hiện trên các tuyến sông, làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Nếu thiếu quan sát hoặc chủ quan khi lưu thông, nguy cơ va chạm có thể xảy ra, đặc biệt tại những khu vực có chướng ngại vật và công trình thi công.

Trung tá Trịnh Văn Trường khuyến cáo, người điều khiển phương tiện đường thủy cần chủ động giảm tốc độ, tăng cường quan sát, chấp hành hệ thống biển báo, quy tắc giao thông và chú ý các chướng ngại vật trên tuyến, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, chủ động phòng ngừa tai nạn, kiểm soát hoạt động vận tải, vận chuyển hàng hóa, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố.