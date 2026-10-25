Siết chặt trật tự ATGT sau vụ tai nạn khiến 4 thanh, thiếu niên tử vong

Khoảng 1h15 ngày 25/10/2026, tại Đại lộ Võ Văn Kiệt, thuộc tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe mô tô.

Thời điểm trên, xe mô tô BKS 15AA-763.04 do Đ.T.Đ (SN 2010, trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) điều khiển, chở Đ.M.H (SN 2010, trú tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng), va chạm với xe mô tô BKS 34E1-412.16 do Đ.M.Q (SN 2005, trú tại xã Vĩnh Lại) điều khiển, chở Đ.A.T (SN 2010, cùng trú tại xã Vĩnh Lại).

Vụ tai nạn khiến Đ.M.Q tử vong tại hiện trường. Ba người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 25/10.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, sáng 25/10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa những vụ tai nạn tương tự.

Tham gia đoàn công tác có đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Tham mưu cùng lãnh đạo UBND và Công an phường Thạch Khôi.

Tại hiện trường, đoàn công tác rà soát hệ thống hạ tầng giao thông, gồm vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, biển báo, đèn tín hiệu và việc tổ chức giao thông tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Đại tá Nguyễn Đức Thìn chủ trì cuộc họp nhanh với các đơn vị liên quan, yêu cầu chấn chỉnh công tác điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm các biện pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Công an TP Hải Phòng chỉ đạo xử lý vụ việc đồng thời tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào ban đêm, dịp cuối tuần và trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của tháng 11. Các lực lượng Cảnh sát giao thông, HP22 và Công an cấp xã, phường phải phối hợp chặt chẽ, phân định rõ nhiệm vụ, tránh chồng chéo; công tác phối hợp được tổ chức dưới sự chủ trì của Phòng Cảnh sát hình sự.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu tổng rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe có hành vi độ, chế trái phép và các phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật trái quy định. Làm rõ trách nhiệm của Công an cấp xã, phường nếu để các vi phạm tồn tại kéo dài trên địa bàn mà không được phát hiện, xử lý.

Cùng với đó, công tác trao đổi, chia sẻ thông tin nghiệp vụ giữa lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an cơ sở phải được thực hiện thường xuyên, thông suốt, khắc phục tình trạng hoạt động riêng rẽ, thiếu gắn kết, bảo đảm chủ động nắm tình hình và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Nhấn mạnh vụ tai nạn đang được dư luận đặc biệt quan tâm, Đại tá Nguyễn Đức Thìn yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao, khẩn trương báo cáo kết quả với lãnh đạo Công an thành phố. Qua đó, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn cho người dân.