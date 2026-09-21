Siết chặt thị trường, bảo đảm an toàn mùa Trung thu

Chủ động kiểm soát thị trường từ sớm, cả ở kênh truyền thống và trên môi trường mạng, đang được lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên tập trung triển khai.

Khách hàng lựa chọn bánh Trung thu tại cửa hàng Việt Trà.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Rằm tháng Tám. Tại nhiều cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu đã được chuẩn bị khá phong phú. Bánh Trung thu với nhiều chủng loại, mẫu mã, mức giá được bày bán, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Theo các cơ sở kinh doanh, giá bánh Trung thu năm nay tăng trung bình khoảng 3-5% so với năm trước. Trong khi đó, sức mua có xu hướng chậm hơn, người tiêu dùng thận trọng hơn trong lựa chọn, nhất là đối với chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Chị Lý Quỳnh Hoa, quản lý cửa hàng Việt Trà, phường Phan Đình Phùng, cho biết: “Giá một số loại bánh Trung thu năm nay tăng so với năm trước, trong khi sức mua chưa thực sự cao. Khách hàng có xu hướng lựa chọn kỹ hơn, quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm”.

Tại Siêu thị Hương Tâm, phường Vạn Xuân, các mặt hàng phục vụ Trung thu cũng được chuẩn bị đầy đủ. Theo anh Hoàng Văn Đô, Quản lý Siêu thị Hương Tâm, việc lựa chọn nguồn hàng được chú trọng, ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ nhãn mác, hóa đơn, chứng từ. Người tiêu dùng cũng ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng và an toàn thực phẩm.

Không chỉ các đơn vị phân phối, những cơ sở trực tiếp sản xuất bánh Trung thu cũng chủ động kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào. Tại Siêu thị Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, nguyên liệu phục vụ sản xuất bánh được kiểm soát cùng với các khâu chế biến, đóng gói, bảo quản.

Chị Trần Thị Duyên, Quản lý Siêu thị Minh Cầu, cho biết: “Đối với bánh Trung thu, chúng tôi kiểm soát từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến quá trình sản xuất, đóng gói, bảo quản. Các yêu cầu về an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu để sản phẩm đến tay người tiêu dùng bảo đảm chất lượng”.

Bên cạnh những cơ sở thực hiện nghiêm quy định, nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn tiềm ẩn, nhất là trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Đáng chú ý, phương thức kinh doanh hiện nay ngày càng đa dạng. Bên cạnh chợ, cửa hàng, siêu thị, nhiều sản phẩm được quảng bá và bán trực tiếp qua website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream, đặt yêu cầu mới đối với công tác kiểm tra, giám sát thị trường.

Trước thực tế đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu và những tháng cuối năm 2026.

Các đội quản lý thị trường xây dựng kế hoạch kiểm tra xuyên suốt 3 giai đoạn: trước, trong và sau Tết Trung thu; phân công kiểm soát viên phụ trách địa bàn, tập trung vào bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, rượu, bia, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Đội QLTT số 2 kiểm tra cơ sở sản xuất bánh Trung thu

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ; nguồn nguyên liệu, việc sử dụng phụ gia thực phẩm và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh thực phẩm qua website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm và nguyên liệu; việc sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến; chất lượng sản phẩm và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản. Công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm cũng được tăng cường đối với những nhóm sản phẩm có nguy cơ cao gây mất an toàn.

Sau Tết Trung thu, việc thu hồi, xử lý bánh Trung thu và thực phẩm hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng tiếp tục được kiểm tra, giám sát. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng quy định.

Về phía người tiêu dùng, chủ động lựa chọn sản phẩm cũng là một giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Chị Phạm Thùy Trang, phường Gia Sàng, chia sẻ: Khi mua bánh Trung thu hay đồ chơi cho trẻ em, tôi thường lựa chọn những cửa hàng uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc và thời hạn sử dụng. Những sản phẩm không rõ nguồn gốc thì tôi không lựa chọn.

Kiểm soát thị trường Trung thu cần được thực hiện xuyên suốt, từ nguồn hàng, sản xuất đến lưu thông và tiêu dùng. Cùng với kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, các cơ sở kinh doanh cần tuân thủ quy định, còn người tiêu dùng chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi mua.

Đây là những yếu tố cần thiết để hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Trung thu và những tháng cuối năm.