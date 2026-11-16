Siết chặt quản lý xe tải, doanh nghiệp phải cùng gánh trách nhiệm

Xử nghiêm, phạt nặng

Ngày 16-11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe ben và chủ phương tiện với tổng mức phạt 112,5 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định.

Theo đó, tài xế P.V.S. (sinh năm 1993, trú tại Tuyên Quang), điều khiển xe ben biển số 29H-889.XX, vi phạm các lỗi: Làm rơi vãi đất đá; biển số bị che lấp; kích thước thùng xe sai thông số kỹ thuật; chở quá tải từ trên 30% đến 50%.

Xe tải bị phạt hơn 100 triệu đồng do không đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Với các vi phạm trên, tài xế bị phạt 32,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng V.H., địa chỉ tại phường Yên Sở, cũng bị lập biên bản do đưa xe tải có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật tham gia giao thông, và giao phương tiện cho người làm công điều khiển để chở quá tải.

Doanh nghiệp bị phạt 80 triệu đồng. Phương tiện đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem kiểm định, phù hiệu xe trong 2 tháng. Việc xử lý cả lái xe và chủ phương tiện nhấn mạnh trách nhiệm doanh nghiệp trong quản lý, điều hành vận tải.

Trước đó, ngày 15-11, tại Km237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) dừng kiểm tra xe đầu kéo 79H-027.XX kéo sơ-mi rơ-moóc biển số 79R-008.XX.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở thiết bị dạng container dài 16,1m, vượt 1,275m so với chiều dài toàn bộ sơ-mi rơ-moóc ghi trong giấy chứng nhận kiểm định là 14,825m. Phương tiện còn sử dụng phù hiệu vận tải đã hết giá trị.

Tài xế P.N.X. (sinh năm 1970, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị xử phạt 16 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải AK Tiền Giang, địa chỉ tại xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, bị phạt 68 triệu đồng do để người làm công điều khiển phương tiện vi phạm quy định về vận tải và kích thước hàng hóa. Tổng mức xử phạt trong vụ việc là 84 triệu đồng.

Nâng trách nhiệm của doanh nghiệp

Kiểm soát vi phạm cần bắt đầu từ khâu tiếp nhận, xếp dỡ hàng và điều phương tiện. Doanh nghiệp phải kiểm tra tải trọng, kích thước hàng, thông số kỹ thuật, giấy kiểm định và phù hiệu trước mỗi chuyến đi; không giao xe chưa đủ điều kiện hoặc chở hàng vượt giới hạn. Lái xe cần kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành, nắm rõ tải trọng và giới hạn kích thước. Với máy móc, thiết bị cồng kềnh, doanh nghiệp chọn phương tiện phù hợp, thực hiện thủ tục cần thiết, không tự ý chở hàng vượt giới hạn.

Ông Nguyễn Đình Tuân, đại diện doanh nghiệp vận tải chia sẻ: “Chúng tôi xác định tuân thủ quy định về tải trọng, kích thước hàng hóa và điều kiện kỹ thuật là yêu cầu bắt buộc. Doanh nghiệp cần kiểm tra giấy tờ, tình trạng phương tiện, bố trí hàng đúng quy cách và quán triệt lái xe trước khi xuất bến. Nếu hàng hóa hoặc phương tiện không đáp ứng quy định, phải điều chỉnh phương án vận chuyển, không thể vì tiến độ mà đánh đổi an toàn”.

Có thể thấy rằng, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn giao thông đối với xe tải cỡ lớn là vô cùng quan trọng. Cũng qua đây, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe kiểm tra kỹ kích thước hàng hóa, điều kiện kỹ thuật phương tiện trước khi lưu thông; bảo đảm phù hiệu còn hiệu lực và chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trên các tuyến cao tốc. Lực lượng chức năng cần kiểm tra thường xuyên tại tuyến, địa bàn có nguy cơ cao; xử lý nghiêm lái xe, chủ xe và đơn vị liên quan.

Không để lợi ích trước mắt chi phối yêu cầu an toàn là nguyên tắc quan trọng trong hoạt động vận tải. Khi doanh nghiệp kiểm soát chặt việc xếp hàng, lái xe tự giác chấp hành và cơ quan chức năng duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm, nguy cơ tai nạn do xe quá khổ, quá tải sẽ được hạn chế. Giải pháp này góp phần bảo vệ hạ tầng và an toàn cho người tham gia giao thông.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đồng thời ghi nhận phản ánh của người dân để tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Theo góc nhìn chuyên gia về giao thông, thạc sĩ Nguyễn Đức Việt chia sẻ: “Tình trạng xe quá khổ, quá tải không chỉ gây áp lực lên kết cấu hạ tầng đường bộ mà còn trực tiếp làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Khi phương tiện chở vượt tải trọng thiết kế, hệ thống phanh, lốp và các bộ phận chịu lực phải hoạt động trong điều kiện quá giới hạn, khiến khả năng kiểm soát phương tiện bị ảnh hưởng, nhất là khi phanh gấp hoặc di chuyển trên đường cong, đường dốc. Đối với hàng hóa vượt kích thước cho phép, nguy cơ va quệt, mất cân bằng và gây cản trở giao thông cũng tăng lên”.

Vị chuyên gia này cho rằng, xử phạt vi phạm là cần thiết nhưng chưa đủ. Cần kiểm soát ngay từ khâu bốc xếp hàng hóa, cân tải trọng, kiểm tra kích thước phương tiện và trách nhiệm của đơn vị vận tải. Đặc biệt, phải gắn trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp với hoạt động điều hành phương tiện, không để tình trạng khoán trắng cho lái xe. Việc kết hợp kiểm tra thường xuyên, ứng dụng công nghệ giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, bền vững.