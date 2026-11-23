Theo đánh giá của Bộ Y tế, cùng với mức sống nâng cao và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ chủ động của người dân, thị trường thực phẩm chức năng (gồm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm bổ sung…) tại Việt Nam mở rộng nhanh chóng. Từ vài chục sản phẩm nhập khẩu nhỏ lẻ vào đầu những năm 2000, đến nay cả nước đã có hàng chục ngàn sản phẩm lưu hành cùng hàng ngàn cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, đi cùng tốc độ mở rộng nhanh là những vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước. Ranh giới giữa sản phẩm hỗ trợ sức khoẻ và những lời quảng cáo thổi phồng như thuốc chữa bệnh bị làm mờ, khiến người tiêu dùng, nhất là người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính dễ rơi vào ma trận thông tin thật, giả khó phân biệt.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về quản lý thực phẩm chức năng, nhằm lập lại kỷ cương thị trường và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Nhiều hội nhóm rao bán, quảng bá thực phẩm chức năng hoạt động trên mạng xã hội, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý nội dung quảng cáo và truy xuất nguồn gốc trên môi trường số. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đây, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được đánh giá là bước cải cách thủ tục hành chính đáng kể. Việc chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", cho phép doanh nghiệp tự công bố sản phẩm đối với thực phẩm bổ sung đã cắt giảm đáng kể thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dù vậy, qua thực tiễn thi hành, sự thông thoáng này cũng bộc lộ bất cập khi hoạt động hậu kiểm chưa theo kịp tốc độ mở rộng của thị trường. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và thực phẩm bổ sung cùng thuộc nhóm thực phẩm chức năng theo cách gọi phổ biến, nhưng cơ chế quản lý đối với hai nhóm có sự khác biệt lớn.

Lợi dụng quy định tự công bố, không ít cơ sở đưa thành phần vốn thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (phải đăng ký bản công bố và thẩm định hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) sang nhóm thực phẩm bổ sung để chỉ thực hiện tự công bố tại địa phương. Nghiêm trọng hơn, có sản phẩm chứa hoạt chất có tác dụng dược lý mạnh hoặc trộn lẫn tân dược cấm sử dụng vẫn tìm cách đưa ra thị trường thông qua cơ chế tự công bố.

Đối với hoạt động quảng cáo, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều video, bài đăng thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung như thuốc đặc trị đái tháo đường, tăng huyết áp, xương khớp, thậm chí cả bệnh ung thư. Tình trạng mạo danh bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, bán hàng qua livestream, điện thoại hoặc kinh doanh đa cấp biến tướng nhắm vào người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính diễn ra khá phổ biến.

Những hành vi này không chỉ làm người tiêu dùng thiệt hại về kinh tế vì mua phải sản phẩm kém chất lượng, thiếu kiểm chứng, mà còn có thể khiến người bệnh tự ý bỏ phác đồ điều trị của bác sĩ, lỡ thời điểm can thiệp y tế và dẫn đến biến chứng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng.

Ở khâu kiểm soát sau lưu hành, lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương còn mỏng so với quy mô hàng chục ngàn sản phẩm lưu hành. Nguồn lực lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ và đột xuất còn hạn chế; hoạt động giao dịch trên sàn thương mại điện tử, livestream thường xuyên thay đổi tài khoản, địa điểm tập kết, gây khó khăn cho truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Hình thức sản xuất gia công qua nhiều khâu trung gian cũng làm việc kiểm soát thêm phức tạp, trong khi mức xử phạt vi phạm hành chính ở một số trường hợp chưa đủ sức răn đe tương xứng với lợi nhuận phát sinh.

Lực lượng chức năng kiểm tra nhãn mác, thông tin công bố thực phẩm chức năng tại cơ sở kinh doanh.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP theo hướng siết chặt quản lý đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung.

Ông Hoàng Lý Tưởng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau, cho biết: Việc sửa đổi lần này hướng tới khắc phục những bất cập thời gian qua. Trước hết là phân định rõ khái niệm, tiêu chuẩn kỹ thuật và phạm vi quản lý giữa thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và thực phẩm dinh dưỡng y học.

Theo ông Hoàng Lý Tưởng, cần ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp tự xếp loại sản phẩm theo hướng có lợi để né tránh thẩm định chuyên môn. Với các sản phẩm có bổ sung vi chất dinh dưỡng, hoạt chất sinh học hoặc công bố công dụng hỗ trợ chức năng cơ thể, cần kiểm soát chặt hồ sơ khoa học chứng minh công dụng, độ an toàn trước khi lưu hành thay vì “thả nổi” theo cơ chế tự công bố.

Bên cạnh siết quy trình công bố, định hướng sửa đổi cũng chú trọng nâng cao điều kiện sản xuất, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nhiễm chéo hoặc sai lệch hàm lượng, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh minh bạch cho các đơn vị tuân thủ tốt quy định.

"Một nội dung quan trọng khác trong lần sửa đổi này là siết chặt quản lý hoạt động quảng cáo và thương mại điện tử; quy định rõ trách nhiệm liên đới của chủ sở hữu nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và người có ảnh hưởng khi tham gia quảng bá sản phẩm. Nội dung quảng cáo trên môi trường số phải bảo đảm đúng nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; các hành vi thổi phồng công dụng hay sử dụng trái phép hình ảnh y tế cần được xử lý nghiêm minh.", ông Hoàng Lý Tưởng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau, cho biết thêm.

Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về an toàn thực phẩm để người tiêu dùng dễ dàng tra cứu nguồn gốc, thành phần và nội dung quảng cáo hợp pháp của sản phẩm./.