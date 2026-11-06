Siết chặt quản lý thị trường cuối năm

Từ đầu năm đến nay, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, chỉ đạo các ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ban Chỉ đạo 389 xã Chiềng Mung kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn xã.

Từ đầu năm đến nay, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tích cực triển khai các đợt cao điểm đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, buôn bán hàng giả. Lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 743 vi phạm; lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 845 vụ, xử lý 675 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 4,4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy trên 2 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được chú trọng. Toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra 829 cơ sở sản xuất, chế biến, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn; xử phạt 28 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Đồng thời, lấy 124 mẫu thực phẩm để xét nghiệm, kết quả cả 124/124 mẫu đều đạt yêu cầu.

Tại cơ sở, các lực lượng chức năng tăng cường bám sát địa bàn, kiểm tra các cửa hàng, hộ kinh doanh, tập trung vào nhóm mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, hàng tiêu dùng và vật tư nông nghiệp. Ông Nguyễn Mậu Trinh, Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 2, phụ trách khu vực Mai Sơn và Yên Châu, cho biết: “Quá trình kiểm tra, chúng tôi tập trung vào việc chấp hành các quy định về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, chất lượng sản phẩm, niêm yết giá và điều kiện kinh doanh. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm”.

Ban Chỉ đạo 389 xã Chiềng Mung kiểm tra kinh doanh hàng hóa bản Nà Hạ.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định của các hộ kinh doanh. Bà Phạm Thị Tuyết, tổ dân phố 4, xã Sông Mã, chia sẻ: “Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, gia đình tôi đã nhập thêm các mặt hàng phục vụ người dân. Gia đình ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, không buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng. Các mặt hàng đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định”.

Không chỉ phụ thuộc vào cơ quan quản lý và ý thức của người kinh doanh, việc chủ động lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng cũng góp phần hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Khi mua sắm, người dân cần chú ý kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng và thông tin cơ sở sản xuất; thận trọng với sản phẩm có giá bán thấp bất thường hoặc được quảng cáo thiếu căn cứ trên mạng xã hội. Chị Đỗ Thị Nhài, xã Sông Mã, cho biết: “Khi mua hàng, tôi thường ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thông tin nhãn mác đầy đủ và còn hạn sử dụng. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn có những mặt hàng khó phân biệt thật, giả, hàng kém chất lượng. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không bảo đảm an toàn”.

Đội quản lý thị trường số 6 kiểm tra mặt hàng điện tử tại xã Sông Mã.

Những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hàng hóa phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027 dự báo tăng cao. Đây cũng là thời điểm các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, diễn biến phức tạp.

Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, cho biết: Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, tuyến giao thông, khu vực biên giới, chợ truyền thống và hoạt động thương mại điện tử. Trong đó, chú trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, nhất là thực phẩm, bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá, mỹ phẩm, dược phẩm và hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò giám sát của nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường.

Người dân mua sắm tại cửa hàng tạp hóa xã Sông Mã.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, lực lượng chức năng cùng ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.