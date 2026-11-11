Siết chặt quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản

Cà Mau tăng cường kiểm soát sản lượng thủy sản thực tế bốc dỡ qua cảng, bến cá. (Ảnh:UB)

Theo đó, Kế hoạch tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý đội tàu, giám sát hành trình, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Kế hoạch xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, phải được triển khai thường xuyên, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường có tàu cá chịu trách nhiệm trực tiếp đối với nhiệm vụ được giao.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm quản lý đội tàu; rà soát, xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), vượt ranh giới; đối soát dữ liệu tàu cá xuất, nhập bến và cập, rời cảng; kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; quy hoạch, đầu tư hạ tầng cảng cá.

Đồng thời, tỉnh tập trung khắc phục các nội dung theo kết luận thanh tra, chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu; xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý; tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm và theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện.

Việc triển khai kế hoạch nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác chống khai thác IUU, nhất là các nội dung được Thanh tra Chính phủ chỉ ra; khắc phục đầy đủ khuyến nghị của Ủy ban châu Âu sau đợt thanh tra lần thứ 5.

Kế hoạch đặt yêu cầu ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản. Các hành vi vi phạm về giám sát hành trình, khai thác, truy xuất nguồn gốc, gian lận, giả mạo hồ sơ và hợp thức hóa nguồn gốc thủy sản khai thác bất hợp pháp phải được xử lý kịp thời, đúng quy định, bảo đảm không có lô hàng thủy sản xuất khẩu không truy xuất được nguồn gốc.