Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác điều hòa, phân bổ nguồn nước được đặt lên hàng đầu

Bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước và điều hòa theo kịch bản mùa cạn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 19137/UBND-NNMT ngày 03/11/2026 về việc chủ động ứng phó thiên tai do ảnh hưởng của El Niño giai đoạn 2026–2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã rà soát toàn diện tình hình thực thi Luật Tài nguyên nước trên địa bàn.

Để thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập, Sở NN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3351/UBND-NNMT (ngày 12/9/2025) nhằm phân định rõ trách nhiệm quản lý giữa các sở, ngành và UBND cấp xã. Trong công tác bảo vệ nguồn nước, một dấu ấn quan trọng là việc UBND tỉnh phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 4017/QĐ-UBND (ngày 07/8/2026). Bên cạnh đó, công tác xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và quan trắc chất lượng nước được duy trì thường xuyên.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác điều hòa, phân bổ nguồn nước được đặt lên hàng đầu. Căn cứ kịch bản nguồn nước của Bộ NN&MT, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai Kế hoạch số 2227/KH-UBND khai thác, sử dụng nước trên hai lưu vực sông chính là sông Đồng Nai và sông Srêpốk. Hiện tại, Sở NN&MT đang tiếp tục phối hợp với Bộ để xây dựng kịch bản nguồn nước cho mùa cạn 2026–2027, đồng thời kích hoạt các phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn (theo Phương án số 12844/PA-UBND và Kế hoạch số 14306/KH-UBND). Các địa phương và đơn vị thủy lợi được yêu cầu điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa linh hoạt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và nhân rộng công nghệ tưới tiết kiệm.

Về công tác cải cách hành chính và cấp phép, tính từ khi Luật Tài nguyên nước năm 2023 có hiệu lực, Sở NN&MT đã thẩm định, tham mưu cấp hơn 500 giấy phép, xác nhận đăng ký và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác. Riêng trong năm 2026, Sở đã giải quyết 237 hồ sơ; đồng thời UBND cấp xã cũng đã cấp gần 50 giấy xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền mới.

Lâm Đồng tăng cường giám sát lưu lượng dòng chảy tối thiểu, bảo vệ hành lang nguồn nước và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nhằm chủ động ứng phó với hiện tượng El Niño giai đoạn 2026–2027.

Thẳng thắn nhìn nhận những "điểm nghẽn" ở cơ sở

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Sở NN&MT cũng chỉ ra nhiều tồn tại cần sớm tháo gỡ. Đáng chú ý nhất là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở còn chậm và thiếu quyết liệt.

Qua thống kê hồ sơ thẩm định, toàn tỉnh có gần 50 công trình khai thác nước đã đi vào hoạt động nhưng chưa có giấy phép. Dù Sở đã có văn bản đôn đốc, nhưng đến nay nhiều địa phương như các xã Đắk Sắk, Nam Đà, Nam Dong, Quảng Trực, Thuận Hạnh, Quảng Khê, Quảng Phú, Bảo Lâm 1, Trà Tân… vẫn chưa gửi báo cáo rà soát. Riêng xã Đắk Sắk chưa báo cáo công tác kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc lực lượng công chức cấp xã còn mỏng, đa số kiêm nhiệm và thiếu nghiệp vụ chuyên sâu về xử lý vi phạm tài nguyên nước. Ngoài ra, việc kê khai khai thác nước dưới đất của hộ gia đình gặp khó khăn do số lượng công trình quá lớn, phân tán ở vùng sâu, vùng xa trong khi ứng dụng công nghệ phục vụ đăng ký, kê khai trực tuyến vẫn chưa được vận hành đồng bộ. Dữ liệu điều tra cơ bản từ 3 tỉnh trước sáp nhập cũng chưa được chuẩn hóa và tích hợp thống nhất trên một nền tảng chung.

Tập trung chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường thanh kiểm tra

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong thời gian tới, Sở NN&MT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, kế thừa kết quả kiểm kê và điều tra cơ bản của ba khu vực trước sáp nhập để xây dựng Kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước và Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất thống nhất toàn tỉnh. Song song đó, ngành chức năng sẽ đẩy nhanh việc tích hợp dữ liệu ngành nước vào dự án "Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung tỉnh Lâm Đồng".

Cùng với việc hoàn thiện dữ liệu, công tác nâng cao năng lực cơ sở và siết chặt kỷ cương quản lý cũng được đặt ra cấp thiết. Sở NN&MT đề xuất tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm cho đội ngũ công chức cấp xã. Đồng thời, UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý cần khẩn trương lập danh sách quản lý chặt chẽ từng công trình thuộc diện kê khai, cấp phép; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khai thác không phép hoặc hết hạn giấy phép theo quy định tại Nghị định số 290/2025/NĐ-CP.

Đối với công tác phối hợp liên ngành nhằm ứng phó với cao điểm mùa khô 2026–2027, Sở NN&MT kiến nghị Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí cho các dự án điều tra cơ bản. Sở Công Thương cần tăng cường giám sát quy trình vận hành, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu tại các hồ chứa thủy điện; trong khi Sở Xây dựng chủ động xây dựng phương án nguồn nước dự phòng, bảo đảm cấp nước sinh hoạt an toàn và ổn định cho người dân trên toàn địa bàn./.