Siết chặt quản lý sản xuất, kinh doanh rượu

Cán bộ Đội QLTT số 1 kiểm tra nguyên liệu sản xuất của Hợp tác xã Sản xuất rượu men lá Đông chí Lạng Sơn, phường Kỳ Lừa

Hiện toàn tỉnh có 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu theo quy mô hàng hóa, với sản phẩm mang thương hiệu riêng. Bên cạnh đó, rượu còn được phân phối qua nhiều kênh bán lẻ như siêu thị, cửa hàng tạp hóa và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Do đó, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trước thực tế đó, ngày 3/9/2026, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh đã ban hành Quyết định số 671 về Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển rượu năm 2026 trên địa bàn tỉnh; thời gian từ ngày 3/9 đến ngày 10/10/2026. Theo đó, lực lượng QLTT tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu và chú trọng kiểm tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.

Theo đó, từ ngày 3/9 đến ngày 10/10, lực lượng QLTT đã kiểm tra 19 cơ sở, xử phạt 4 cơ sở với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 28 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó có hành vi để khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Bên cạnh đó, lực lượng QLTT đã lấy 3 mẫu rượu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh để gửi kiểm nghiệm chuyên sâu về các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Kết quả, cả 3 mẫu đều đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, đủ điều kiện lưu hành trên thị trường.

Song song với kiểm tra, lực lượng QLTT còn kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chấp hành quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an toàn thực phẩm. Ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất rượu men lá Đông chí Lạng Sơn, phường Kỳ Lừa cho biết: Vừa qua, hợp tác xã được lực lượng QLTT đến kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua kiểm tra, lực lượng QLTT đã chỉ ra một số nội dung cần khắc phục và hướng dẫn cụ thể cách thực hiện. Chúng tôi đã khẩn trương khắc phục những tồn tại được chỉ ra, đồng thời tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, kinh doanh rượu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi cung cấp ra thị trường.

Ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết: Rượu là mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, vì vậy việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát là cần thiết nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Thời gian tới, chi cục tiếp tục chỉ đạo các đội QLTT bám sát địa bàn, tăng cường kiểm soát từ khâu sản xuất đến khâu lưu thông; kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm để tạo sức răn đe. Cùng đó, lực lượng QLTT đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu không chỉ góp phần kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm mà còn nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở. Qua đó, giúp kiểm soát tốt hơn chất lượng rượu lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.