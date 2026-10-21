Siết chặt quản lý quảng cáo ngoài trời

Biển, bảng quảng cáo gắn trên các công trình, nhà ở dọc đường Võ Nguyên Giáp, phường Điện Biên Phủ.

Toàn tỉnh hiện có trên 120 doanh nghiệp và gần 40 chi nhánh đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Cùng với nhu cầu quảng bá sản phẩm, dịch vụ ngày càng tăng, biển hiệu, bảng quảng cáo đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên các tuyến phố. Tuy nhiên, bên cạnh những biển hiệu được lắp đặt gọn gàng, vẫn còn tình trạng bảng quảng cáo xuống cấp, bạc màu, biển di động đặt trên vỉa hè, hành lang đường phố, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và việc đi lại của người dân. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, đưa hoạt động quảng cáo ngoài trời vào nền nếp.

Theo báo cáo kết quả hoạt động quảng cáo năm 2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một số tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo nhưng chưa thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định, hoặc triển khai trước khi thông báo. Một số bảng quảng cáo chưa được bảo dưỡng thường xuyên, xuống cấp, trong khi biển quảng cáo di động đặt tại hành lang, vỉa hè gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến không gian công cộng.

Trước thực trạng này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản đề nghị kiểm tra, rà soát bảng tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn; đồng thời tổ chức tập huấn, phổ biến quy định pháp luật cho cán bộ và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Công tác rà soát được chú trọng vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm lớn, nhằm bảo đảm các phương tiện quảng cáo được lắp đặt đúng quy định, phù hợp cảnh quan và an toàn.

Ông Đào Duy Trình, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Tính riêng trong năm 2025, Sở đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra với tổng số 39 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Qua kiểm tra, các cơ sở được yêu cầu bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khách du lịch và chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Cùng với kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính cũng được chú trọng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động quảng bá thương mại. Sở đã tiếp nhận, xử lý 63 hồ sơ thông báo quảng cáo qua dịch vụ công trực tuyến, gồm 45 hồ sơ quảng cáo bằng băng rôn, 16 hồ sơ bảng quảng cáo và 2 hồ sơ tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo. Tất cả hồ sơ được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn”.

Việc giải quyết thủ tục thuận lợi góp phần hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động quảng cáo đúng quy định. Tuy nhiên, quản lý hiệu quả không thể chỉ dừng ở khâu tiếp nhận hồ sơ. Vị trí lắp đặt, độ an toàn của kết cấu, tình trạng bảng biển trong quá trình sử dụng và việc chấp hành quy định tại thực địa cũng cần được kiểm tra thường xuyên.

Cơ sở cho công tác quản lý là Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 25/6/2024. Quy hoạch định hướng bố trí các phương tiện quảng cáo, góp phần hạn chế việc lắp đặt tùy tiện, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu quảng bá thương mại với yêu cầu về cảnh quan, kiến trúc và an toàn giao thông.

Để quy hoạch đi vào thực tế, trách nhiệm quản lý cần được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Chính quyền địa phương cần chủ động rà soát địa bàn, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những trường hợp vi phạm; các cơ sở kinh doanh cũng cần tuân thủ quy định về vị trí, kích thước, kết cấu, đồng thời sửa chữa hoặc thay thế biển hiệu khi hư hỏng, xuống cấp.

Bà Bùi Thị Quyến, Tổ trưởng tổ dân phố Hoàng Công Chất, phường Điện Biên Phủ cho rằng, biển hiệu giúp khách hàng nhận biết cửa hàng, nhưng nếu đặt không đúng vị trí hoặc để xuống cấp sẽ làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến người đi đường. Vì vậy, các cơ sở cần chủ động tìm hiểu quy định, bố trí biển hiệu phù hợp và thường xuyên kiểm tra để bảo đảm an toàn.

Đưa quảng cáo ngoài trời vào nền nếp là quá trình cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở và các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Khi việc kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên và ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao, bảng biển quảng cáo sẽ phát huy hiệu quả giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, đồng thời góp phần tạo dựng không gian đô thị Điện Biên gọn gàng, thông thoáng, văn minh và an toàn.