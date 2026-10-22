Siết chặt quản lý, phòng ngừa các vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chủ trì buổi Hội ý nghiệp vụ.

Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị phải nhìn nhận đúng tính chất, mức độ của tình hình, tập trung nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân và điều kiện nảy sinh các loại tội phạm, xác định rõ bản chất, quy mô hoạt động và dấu hiệu câu kết vi phạm pháp luật của các nhóm đối tượng, tuyệt đối không để lợi dụng địa bàn thành phố hoạt động trái pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh, từng đơn vị trong lực lượng An ninh, Cảnh sát đều phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thể hiện rõ vị trí “Tư lệnh ngành” trong tổng hợp, phân tích, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin, vụ việc; tận dụng tối đa khoa học, công nghệ để phục vụ công tác. Công an các xã, phường phải bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở; tham vấn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý ngay từ đầu các vụ việc phát sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Công an xã, phường căn cứ các ý kiến chỉ đạo, thống nhất tại buổi Hội ý để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, gắn nhiệm vụ với sản phẩm, thường xuyên sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện.

Tại buổi Hội ý, Phòng Tham mưu báo cáo tóm tắt tổng quan về tình hình và kết quả đạt được. Theo đó, thời gian qua các đơn vị đã tập trung thảo luận, đánh giá về thực trạng vi phạm của người nước ngoài; dự báo những yếu tố, rủi ro tiềm ẩn phức tạp; phân tích phương thức, thủ đoạn và xu hướng hoạt động vi phạm pháp luật có yếu tố người nước ngoài; nhận diện, làm rõ những khó khăn, vướng mắc; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, công tác nghiệp vụ, việc trao đổi thông tin và phối hợp xử lý vụ việc trong thời gian qua.

Dưới sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, các đồng chí Phó Giám đốc Công an TP, thủ trưởng các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường liên quan, các tham luận tại buổi Hội ý đã đánh giá tương đối đầy đủ, khách quan, toàn diện những mặt được, những mặt chưa được, làm rõ nguyên nhân và kiến nghị những giải pháp trong thời gian đến.

Theo từng hệ lực lượng được giao phụ trách, các đồng chí Phó Giám đốc Công an TP đã có những nhận xét, chỉ đạo hết sức cụ thể, sát người, sát việc, đồng thời đề xuất Giám đốc Công an TP những định hướng quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác, trách nhiệm của từng đơn vị nghiệp vụ, Công an từng địa phương.

Cũng thông qua buổi Hội ý, Công an TP Đà Nẵng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hướng dẫn của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh nói riêng cũng như các cục nghiệp vụ nói chung để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành địa điểm đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư.