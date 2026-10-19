Siết chặt quản lý môi trường trong chăn nuôi ở phía Tây tỉnh

Nhiều nông hộ chăn nuôi gà ở xã Cư Jút sử dụng đệm lót sinh học kết hợp chế phẩm vi sinh để khử mùi

Theo quy định hiện hành, thẩm quyền cấp xã thực hiện kiểm tra điều kiện chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, nhỏ, nông hộ. Xã Cư Jút, một trong những nơi có chăn nuôi phát triển khá mạnh những năm qua, hiện có 117.400 con gia súc, gia cầm. Ông Ngô Quốc Phong - Chủ tịch UBND xã Cư Jút cho biết, xã vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại 16 cơ sở chăn nuôi và kinh doanh gia súc, gia cầm.

Qua kiểm tra, các cơ sở đã thực hiện đăng ký, cam kết, có giấy phép về môi trường. Các cơ sở cơ bản đã thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các cơ sở chăn nuôi chủ yếu sử dụng hầm biogas, bể chứa lót bạt và các hồ chứa trong khuôn viên trang trại. Chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất, chăn nuôi cơ bản được thu gom, phân loại, tái sử dụng hoặc chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý. Nhiều nông hộ chăn nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học kết hợp chế phẩm vi sinh để khử mùi.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: một số cơ sở chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý về môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; chưa tách biệt hoàn toàn hệ thống thoát nước mưa với nước thải. Việc xử lý khí thải, mùi hôi tại một số trang trại chưa triệt để. Bên cạnh đó, một số trang trại chưa có biện pháp quản lý, xử lý phân heo sau ép một cách triệt để.

Tại xã Trường Xuân, ông Đinh Văn Nam, Trưởng Phòng Kinh tế cho biết, xã hiện có trên 16.000 con gia súc và trên 69.000 con gia cầm. Từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra của xã đã thực hiện kiểm tra 3 đợt. Kết quả kiểm tra các cơ sở chăn nuôi cho thấy đa phần cơ sở, hộ dân đều thực hiện khá tốt các quy định về bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên vẫn có 3 cơ sở chăn nuôi (1 cơ sở chăn nuôi heo, 2 cơ sở chăn nuôi vịt) có vi phạm về công tác bảo vệ môi trường, khi xả chất thải ra môi trường vượt quy chuẩn. UBND xã đã đình chỉ, buộc di dời 1 cơ sở chăn nuôi vịt, xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở với tổng số tiền 96 triệu đồng. “Qua kiểm tra, kiểm soát, UBND xã Trường Xuân khẳng định, khuyến khích phát triển kinh tế nhưng phải gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa các nguy cơ gây ô nhiễm”, ông Đinh Văn Nam cho biết thêm.

Dư địa chăn nuôi ở Tây Lâm Đồng còn khá nhiều

Với điều kiện đất đai, khu vực phía Tây Lâm Đồng gồm 28 xã, phường được tỉnh đánh giá còn dư địa khá lớn để phát triển chăn nuôi từ nông hộ đến trang trại quy mô lớn. Không chỉ ở Cư Jút, Trường Xuân, qua theo dõi đã ghi nhận các địa phương còn lại đều triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường trong chăn nuôi.

Song song đó, chính quyền, các đoàn thể, hội, ban tự quản thôn, bon tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng; tập huấn, hướng dẫn áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, tuần hoàn, bền vững. Kết hợp nhiều nguồn vốn, các xã, phường xây dựng các mô hình chăn nuôi sử dụng các sản phẩm đệm lót, chế phẩm sinh học xử lý chất thải, xử lý nước thải để giảm mùi hôi, tận dụng chất thải làm phân bón hữu cơ vi sinh.