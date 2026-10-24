Siết chặt quản lý kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử, cơ sở giao đồ ăn trực tuyến

Thực hiện giám sát, hậu kiểm trong quá trình lưu thông của thực phẩm

Trong phiên họp sáng nay, 24/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo luật gồm 9 chương, 74 điều. Một trong những thay đổi quan trọng trong dự thảo luật là quản lý an toàn thực phẩm, kiểm soát ngay từ khâu sản xuất ban đầu đến khi sản phẩm ra thị trường. Theo đó, dự thảo luật quy định mức giới hạn quản lý an toàn thực phẩm về mức tồn dư lượng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm trong thực phẩm ngay từ khâu sản xuất ban đầu.

Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sơ chế, chế biến, sản xuất và kinh doanh, bảo quản và lưu thông phân phối đến tay người tiêu dùng, dự thảo luật quy định việc thực hiện giám sát, hậu kiểm trên thị trường trong quá trình lưu thông của thực phẩm; tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, chủ động lấy mẫu đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Dự thảo luật chuyển đổi tư duy từ bị động sang chủ động trong công tác quản lý an toàn thực phẩm thông qua việc xây dựng hệ thống đánh giá, quản lý và truyền thông nguy cơ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự cố. Khi sự cố xảy ra thì truy xuất nguồn gốc, thu hồi và tiêu hủy thực phẩm không an toàn một cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua Bộ công cụ đánh giá nguy cơ do Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế hướng dẫn mà nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình

Bên cạnh đó, dự thảo luật đã quy định rõ về nội dung hậu kiểm, đối tượng, nguyên tắc, biện pháp hậu kiểm cũng như trách nhiệm của các đoàn kiểm tra, tần suất kiểm tra trên thị trường, đồng thời thực hiện số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về an toàn thực phẩm;

Quy định hệ thống thông tin dữ liệu về an toàn thực phẩm bao gồm thông tin về vòng đời sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, tổ chức thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, lịch sử và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, các vụ ngộ độc thực phẩm và vấn đề kết nối, chia sẻ dữ liệu thống nhất từ trung ương đến địa phương thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất nội dung quản lý kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giao đồ ăn trực tuyến, quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể: Nêu rõ trách nhiệm của người bán hàng trên sàn thương mại điện tử, trách nhiệm của cơ sở giao đồ ăn trực tuyến và trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử để giám sát việc kinh doanh, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị rà soát quy định 2 lớp tiền kiểm đối với hàng nhập khẩu

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Uỷ ban) của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi luật này.

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát một số nội dung: Dự thảo đề xuất nhiều cơ chế mới nhưng điều kiện để thực thi chưa được đánh giá đầy đủ, nhất là nhân lực tại địa phương, năng lực thử nghiệm, hậu kiểm, trang thiết bị. Nếu yêu cầu siết chặt quản lý nhưng nguồn lực chưa đáp ứng, có khả năng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ách tắc khi triển khai;

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo thẩm tra

Đề nghị rà soát quy định hai lớp tiền kiểm đối với hàng nhập khẩu và yêu cầu gia hạn giấy đăng ký bản công bố sản phẩm sau 5 năm. Theo Uỷ ban, nếu áp dụng đồng loạt không căn cứ mức độ rủi ro và lịch sử tuân thủ sẽ làm tăng mạnh số lượng hồ sơ, chi phí doanh nghiệp và áp lực xử lý của cơ quan quản lý;

Về mô hình một đầu mối quản lý nhà nước, Dự thảo đã xác định Bộ Y tế là cơ quan đầu mối nhưng vẫn giao nhiều bộ cùng thực hiện quản lý. Uỷ ban đề nghị tiếp tục rà soát theo nguyên tắc một đầu mối phải đi đôi với trách nhiệm đến cùng, phân cấp phải gắn với thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng cho ý kiến với một số quy định về quyền và nghĩa vụ bảo vệ người tiêu dùng, các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý vi phạm…