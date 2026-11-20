Dự hội nghị có đại diện một số sở, ban, ngành và hơn 90 tổ chức, cá nhân đang được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 150 mỏ đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường được cấp phép khai thác còn hiệu lực, với tổng diện tích khoảng 1.903ha, tổng trữ lượng theo giấy phép khoảng 418,85 triệu m3 và tổng công suất khai thác khoảng 15,50 triệu m3/năm; 15 mỏ đất làm vật liệu san lấp được cấp phép khai thác với tổng trữ lượng khoảng 8,52 triệu m3. Đồng thời, có 48 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản nhóm IV còn hiệu lực, với tổng trữ lượng khoảng 34,14 triệu m3.

Qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra cho thấy hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì, góp phần cung cấp nguyên vật liệu cho các công trình, dự án đầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu dân sinh. Một số doanh nghiệp đã chủ động đầu tư thiết bị, dây chuyền khai thác, chế biến, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Theo dự báo, giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vật liệu xây dựng của tỉnh khoảng 43,564 triệu m3 đá; 43,428 triệu m3 cát và 85 triệu m3 đất san lấp. Với công suất khai thác hiện nay, nguồn đá cơ bản có khả năng đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, nguồn cát, sỏi dự kiến thiếu khoảng 25,5 triệu m3 trong 5 năm nếu chỉ tính các mỏ hiện có.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tập trung trao đổi về sản lượng, khả năng nâng công suất khai thác, kế hoạch cung ứng, giá bán, phương án vận chuyển và những khó khăn, vướng mắc. Các nhà thầu phản ánh tình hình nguồn cung, giá vật liệu, cự ly vận chuyển, việc thực hiện hợp đồng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến tiến độ thi công; đồng thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ. Đại diện các sở, ngành làm rõ những vấn đề liên quan, đề xuất giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, hướng tới kết nối cung - cầu, bảo đảm nguồn vật liệu và tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và doanh nghiệp trong công tác quản lý, khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động khoáng sản. Yêu cầu các đơn vị khai thác thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm đúng phạm vi, ranh giới, công suất, trữ lượng, thời hạn và thiết kế được cấp phép; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, khai thác vượt ranh giới, vượt công suất và các vi phạm khác.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan Nhà nước cần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đối với các mỏ đủ điều kiện, cần kịp thời hướng dẫn, giải quyết thủ tục gia hạn, điều chỉnh, nâng công suất và các thủ tục liên quan. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đã được cấp phép, nâng cao năng lực cung ứng vật liệu xây dựng.

Việc cân đối, điều phối nguồn vật liệu phải căn cứ vào khả năng huy động thực tế của từng mỏ, bám sát nhu cầu cụ thể của từng công trình, dự án; ưu tiên bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các công trình, dự án trọng điểm và dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Việc hỗ trợ cung ứng cho các địa phương khác phải phù hợp với khả năng thực tế, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu điều phối và nhu cầu vật liệu của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và doanh nghiệp khai thác khoáng sản cần tăng cường phối hợp, chủ động chia sẻ thông tin, kết nối cung - cầu, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng khâu thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền phải được chủ động giải quyết kịp thời, không đùn đẩy trách nhiệm, không để kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ cung ứng vật liệu và thi công các công trình, dự án.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành chức năng nhằm tăng cường trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, kịp thời tham mưu giải pháp phù hợp, bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.