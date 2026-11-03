Siết chặt quản lý khai thác đất san lấp

Các phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi mỏ phải được xịt, rửa để tránh tác động đến môi trường. Ảnh chụp tại Mỏ Khu 1 của Công ty CP Kinh doanh Cảng Hạ Long.

Tân Thành có diện tích gần 70km², địa hình phần lớn là đồi núi. Trên địa bàn hiện có 4 mỏ đất san lấp đang hoạt động, với tổng diện tích theo quy mô các dự án gần 83,3ha. Nguồn đất khai thác chủ yếu phục vụ san nền các công trình, dự án, trong đó có những dự án ở phía Nam tỉnh. Nhu cầu lớn đồng nghĩa với áp lực khai thác gia tăng. Đơn cử, Mỏ Cầu Muối của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ May Tháng Tám có diện tích 16,79ha. Tháng 8-2026, UBND tỉnh cho doanh nghiệp thuê trên 53.000m² đất để khai thác.

Hiện, Mỏ có 3 máy xúc và 20 xe vận chuyển hoạt động. Với lượng đất đưa ra khỏi mỏ mỗi ngày tương đối lớn, tuân thủ các điều kiện được cấp phép là yêu cầu xuyên suốt quá trình sản xuất.

Ông Lê Huy Khiêm, chủ Mỏ Cầu Muối, cho biết: Doanh nghiệp xác định phải khai thác đúng ranh giới, công suất và trữ lượng được phép; kiểm soát hoạt động tại Mỏ, không để xảy ra khai thác vượt phạm vi quy định. Cùng với đó, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, các yêu cầu về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm đối với hoạt động vận chuyển đất ra ngoài.

Các mỏ còn lại cũng có quy mô khá lớn, phương tiện vận chuyển đất đi lại nhiều. Xã Tân Thành đang triển khai quản lý đồng thời hoạt động khai thác và vận chuyển. Các đơn vị phải đăng ký số lượng xe, báo cáo khi có thay đổi; đi đúng tuyến đã thống nhất, không tự ý lưu thông vào đường dân sinh. Trên tuyến ĐT.269B, địa phương quy định khung giờ cấm.

Hoạt động khai thác tại Mỏ Cầu Muối của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ May Tháng Tám.

Trong thời gian này, xe chở đất phải dừng, đỗ tại khu vực quy định trên tuyến ĐT.266B, đoạn từ ngã tư La Lẻ hướng đi Cầu Mây, không đi vào những tuyến có đông học sinh và người dân qua lại. Các yêu cầu được cụ thể hóa từ tốc độ, tải trọng đến khoảng cách giữa các phương tiện. Xe cùng chiều phải giữ khoảng cách từ 50-100m, không chạy thành đoàn, không dồn xe gây ùn tắc. Thùng xe phải được che chắn, tránh để đất, đá rơi vãi. Khi phát sinh bùn đất trên đường, đơn vị vận chuyển có trách nhiệm bố trí người và phương tiện thu gom, vệ sinh.

Ông Vũ Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết: Địa phương tập trung kiểm soát ranh giới, trữ lượng và công suất khai thác hằng năm của từng mỏ. Đồng thời, xã theo dõi phương tiện, tuyến vận chuyển và nhu cầu đất san lấp của từng dự án. Quan điểm của địa phương là khai thác tài nguyên đúng quy định, sử dụng đúng mục đích, vừa đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, vừa hạn chế tác động đến giao thông, môi trường và đời sống người dân.

Tài nguyên khai thác hôm nay là hữu hạn, trong khi những tác động đến địa hình, môi trường và hạ tầng giao thông có thể kéo dài nhiều năm. Vì vậy, đáp ứng nhu cầu trước mắt phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, hướng tới lợi ích lâu dài. Quản lý hiệu quả ranh giới mỏ, khối lượng khai thác và dòng xe vận chuyển chính là cơ sở để lợi thế tài nguyên của Tân Thành trở thành nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.