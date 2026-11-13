Siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Theo quy định, Sở Công Thương chủ trì rà soát các khu vực có tiềm năng khoáng sản để tích hợp vào quy hoạch thành phố; kiểm tra ranh giới, diện tích khu vực thăm dò, khai thác; thẩm định các đề án thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về công nghệ khai thác, thiết kế mỏ và an toàn kỹ thuật.

Đáng chú ý, UBND cấp xã thiết lập đường dây nóng, bố trí lực lượng thường trực tiếp nhận thông tin 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm mà không phát hiện, xử lý hoặc để tình trạng vi phạm kéo dài, tái diễn. Công an cấp xã chịu trách nhiệm chính trong kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, bờ bãi sông trái phép.

Các tổ chức, cá nhân được cấp phép phải khai thác đúng ranh giới, kê khai chính xác sản lượng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; lắp đặt trạm cân, camera giám sát và truyền dữ liệu theo quy định. Sở Công Thương phối hợp cơ quan thuế đối chiếu sản lượng khai thác thực tế với số liệu kê khai nhằm phát hiện, xử lý vi phạm. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa sạt lở tại các khu vực khai thác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/11/2026, thay thế Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 17/7/2026.