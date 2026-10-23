Siết chặt quản lý hoạt động bè, mảng trên sông Bôi

UBND xã Hợp Kim cắm biển thông báo dừng hoạt động bè mảng trên sông Bôi kể từ ngày 20/6/2026.

Sông Bôi là địa điểm thu hút những người yêu thích khám phá thiên nhiên, tổ chức hoạt động ngoại khóa và cắm trại. Theo ông Bùi Văn Quân, người dân thôn Đồng Khai, trước đây, khu vực này chủ yếu là nơi vui chơi tự phát. Với định hướng phát triển du lịch của hợp tác xã địa phương, khu vực Nà Bờ dần thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức các hoạt động du lịch tại Nà Bờ và Đồng Chờ đã bộc lộ những bất cập, nhất là tình trạng bè nổi, nhà bè bằng tre, cọ được dựng trên sông để phục vụ ăn uống, vui chơi và tắm sông. Theo cơ quan chức năng, nhiều hoạt động mang tính tự phát, chưa được cấp phép, thiếu trang thiết bị bảo đảm an toàn, trong đó có áo phao cho du khách. Việc bố trí bè, mảng trong lòng sông còn cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mực nước, thời tiết diễn biến bất thường.

BOX: Qua kiểm tra, rà soát, việc chấp hành quy định của một số hộ có bè, mảng chưa nghiêm; vẫn còn tình trạng chào mời, đón khách. Theo thống kê ban đầu, hai thôn Sào Báy và Đồng Khai có tổng số 273 bè, mảng tập trung dọc hai bên bờ sông, trong đó thôn Sào Báy có 136 bè, mảng; thôn Đồng Khai có 137 bè, mảng. Đến trung tuần tháng 10/2026, các hộ chưa hoàn thành việc ký cam kết dừng hoạt động, tháo dỡ hoặc di chuyển bè, mảng theo yêu cầu.

“Phố bè” nổi trên sông Bôi vẫn chưa được tháo dỡ hoặc di chuyển theo yêu cầu (ảnh chụp ngày 22/10/2026).

Từ tháng 6/2026 đến nay, Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, dừng hoạt động thử nghiệm du lịch cộng đồng và tăng cường quản lý bè, mảng trên sông Bôi. Trong đó có Công văn số 472-CV/ĐU ngày 17/6/2026 của Đảng ủy xã; Thông báo số 205/TB-UBND ngày 19/6/2026 của UBND xã; Thông báo số 242-TB/ĐU ngày 13/10/2026 của Đảng ủy xã cùng các văn bản liên quan.

UBND xã cũng ban hành Công văn số 1869/UBND-VHXH, yêu cầu Trưởng thôn Sào Báy và Trưởng thôn Đồng Khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động từng hộ ký cam kết, tự giác tháo dỡ, di chuyển toàn bộ bè, mảng ra khỏi lòng sông, bãi sông, bờ sông, hoàn thành trong tháng 10/2026. Đồng thời, tổ chức rà soát, lập danh sách chủ sở hữu hoặc người quản lý, số lượng bè, mảng và tình hình chấp hành của từng hộ để phục vụ công tác quản lý, đôn đốc thực hiện.

Qua rà soát, cơ quan chức năng ghi nhận 18 trường hợp có liên quan là đảng viên, giáo viên, người có thân nhân là đảng viên, người công tác trong lực lượng Công an và các trường hợp có thông tin về việc cho thuê bè, mảng. Đáng chú ý, một số người đang đảm nhiệm chức danh trưởng thôn, phó trưởng thôn hoặc tham gia tổ an ninh thôn có bè, mảng cho thuê nhưng chưa ký cam kết tháo dỡ, di chuyển.

Đồng chí Bùi Ngọc Thảo - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hợp Kim cho biết: “Trưởng thôn, phó trưởng thôn và những người tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại thôn có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chỉ đạo của địa phương. Vì vậy, những trường hợp có bè, mảng cho thuê nhưng chưa ký cam kết cần được làm rõ, xem xét trách nhiệm nêu gương và ảnh hưởng đến hiệu quả vận động tại cơ sở”.

Đối với bè, mảng đã cho thuê, cần xác định rõ trách nhiệm của chủ sở hữu, người thuê và người trực tiếp quản lý, sử dụng theo hồ sơ, thỏa thuận cho thuê và tình hình thực tế. Việc xem xét trách nhiệm cũng cần phân định rõ giữa trách nhiệm liên quan đến bè, mảng và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao tại thôn.

Một bè nổi tại khu vực Đồng Chờ, thôn Đồng Khai, nằm giữa lòng sông Bôi, cản trở dòng chảy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn (ảnh chụp ngày 22/10/2026).

Đến ngày 22/10, các lực lượng đã tổ chức tháo dỡ 11 bè nổi không bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định.

Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng này, UBND xã Hợp Kim chỉ đạo chính quyền thôn Sào Báy và Đồng Khai phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trực tiếp từng hộ gia đình, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng bè, mảng nghiêm túc chấp hành việc dừng hoạt động, tháo dỡ, di chuyển bè, mảng ra khỏi lòng sông, bãi sông, bờ sông.

Cùng với đó, Thường trực Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đảng trực thuộc quán triệt, yêu cầu đảng viên gương mẫu chấp hành chủ trương, chỉ đạo của địa phương và yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Đối với đảng viên có liên quan, nhất là những người đang đảm nhiệm chức danh tại thôn có bè, mảng cho thuê nhưng chưa ký cam kết, yêu cầu báo cáo, giải trình rõ việc sở hữu, cho thuê, quản lý, sử dụng; nguyên nhân chưa ký cam kết và kết quả thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển.

UBND xã đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các văn bản về dừng hoạt động, tháo dỡ hoặc di dời bè, mảng theo quy định; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, rà soát và báo cáo. Công tác thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở cũng được tăng cường nhằm cảnh báo nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến dòng chảy và hành lang thoát lũ; đồng thời, không quảng bá các dịch vụ thuộc diện phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.