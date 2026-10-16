Siết chặt quản lý hoạt động bay không người lái (UAV) trên địa bàn tỉnh

Theo đó, việc ứng dụng UAV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quay phim, chụp ảnh tại Sơn La ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, tình trạng các tổ chức, cá nhân tự ý đưa phương tiện bay vào hoạt động khi chưa được cấp phép, thậm chí bay vào các khu vực cấm, khu vực hạn chế (như vùng an ninh, quân sự, trụ sở cơ quan nhà nước, khu vực biên giới...) vẫn còn tiếp diễn. Điều này, đe dọa trực tiếp đến an toàn không phận và tiềm ẩn nguy cơ cao làm lộ lọt bí mật nhà nước và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Để kịp thời chấn chỉnh, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh khẩn trương rà soát và công khai ranh giới các khu vực cấm bay, hạn chế bay theo Nghị định số 288/2025/NĐ-CP và Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg. Các lực lượng chức năng phải chủ động lên phương án xử lý, ngăn chặn triệt để các phương tiện vi phạm không phận tại những khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, lực lượng vũ trang tỉnh có trách nhiệm tham mưu thiết lập các vùng trời riêng phục vụ hoạt động của các câu lạc bộ, hội nhóm sở hữu UAV nhằm đưa hoạt động này vào khuôn khổ quản lý minh bạch, an toàn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân mua bán, sở hữu và khai thác UAV. Việc khai báo, đăng ký thiết bị tại địa bàn quản lý sẽ được làm nghiêm, đi kèm với các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, thậm chí thu hồi hoặc trừ điểm giấy phép điều khiển đối với các trường hợp cố tình làm trái quy định.

Công tác quản lý được đồng bộ hóa trên nhiều lĩnh vực: Sở Xây dựng giám sát việc sử dụng UAV tại các công trình thi công; Sở Công Thương kiểm soát hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị; và Sở Khoa học - Công nghệ định hướng việc ứng dụng UAV theo đúng quy chuẩn kỹ thuật cấp tỉnh.

Đặc biệt, công tác truyền thông được xác định là mũi nhọn để phòng ngừa vi phạm. Yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, đội ngũ truyền thông, nhiếp ảnh gia chấp hành nghiêm quy định xin phép bay, đồng thời đưa cảnh báo vùng cấm bay vào hướng dẫn dành cho du khách tại các điểm du lịch.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự địa phương bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi sử dụng UAV trái phép, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn tuyệt đối trên địa bàn toàn tỉnh./.