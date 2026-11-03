Siết chặt quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng các dự án trọng điểm

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đối với Đảng ủy Cục Quản lý xây dựng và doanh trại Bộ Công an.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tham gia giám sát có Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía Đảng ủy Cục Quản lý xây dựng và doanh trại có Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cục.

Dấu ấn các công trình trọng điểm và phát triển nhà ở trong CAND

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 07 ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng ủy Cục Quản lý xây dựng và doanh trại đã đạt được; đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Quản lý xây dựng và doanh trại trong việc quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác.

Đảng ủy Cục Quản lý xây dựng và doanh trại đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể và gắn việc thực hiện nghị quyết với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nổi bật là, giai đoạn qua, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại đã đạt nhiều kết quả xuất sắc trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý doanh trại và phát triển nhà ở trong lực lượng CAND.

Trong đó, công tác phát triển nhà ở cho CBCS đã đạt kết quả vượt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2025- 2030 được giao, với 25 dự án đã khởi công, quy mô 23.340 căn hộ. Kết quả này thể hiện sự chủ động, quyết liệt trong công tác tham mưu, phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách; góp phần tạo điều kiện giải quyết nhu cầu nhà ở, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ ổn định đời sống, yên tâm công tác, đồng thời thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Công tác quản lý, triển khai các dự án trọng điểm đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, việc hoàn thành Dự án Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, tiết kiệm 1.075 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu.

Đây là minh chứng cụ thể về hiệu quả tổ chức thực hiện, quản lý chi phí và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, phục vụ mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Cục đã có những cách làm hay, đổi mới sáng tạo rất đáng được ghi nhận như: cách thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Trong phát triển nhà ở cho lực lượng CAND, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã chủ động làm việc với lãnh đạo các địa phương và cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, quỹ đất triển khai dự án; phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các chủ đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong quản lý đầu tư xây dựng, Cục đã đổi mới phương thức tổ chức quản lý dự án, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ chuyên môn, tăng cường làm việc trực tiếp với các đơn vị, nhà cung cấp để kiểm soát chi phí; chủ động phối hợp kiểm toán sau khi hoàn thành công trình.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức quán triệt nội dung trọng yếu tại hội nghị.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những cách làm sáng tạo của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại như phương pháp "cầm tay chỉ việc", cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ, thành lập các tổ thẩm định chuyên ngành đối với các dự án lớn, phức tạp.

Đây là những cách làm chủ động, đổi mới, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có giá trị thực tiễn cần tiếp tục phát huy và nghiên cứu nhân rộng phù hợp thực tiễn.

Bên cạnh những ưu điểm, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục về tiến độ một số chỉ tiêu chuyên môn và công tác chuẩn hóa dữ liệu.

Đề cao niềm tự hào, kỷ luật, chất lượng người làm công tác xây dựng

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đoàn kiểm tra giám sát số 07, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả mà tập thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Đảng bộ Cục Quản lý xây dựng và doanh trại đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Lê Quang, Phó Cục trưởng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thống nhất cao với các nội dung trong dự thảo báo cáo kiểm tra giám sát, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, lực lượng Quản lý xây dựng và doanh trại giữ vai trò trọng yếu trong việc kiến tạo cơ sở vật chất, tạo nền tảng vững chắc cho lực lượng CAND tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu tập thể Cục Quản lý xây dựng và doanh trại phải luôn giữ vững niềm tự hào khi được giao trọng trách thực hiện những công trình lớn, có quy mô hàng nghìn tỷ đồng của Bộ Công an.

" Mỗi công trình, dự án khi triển khai không chỉ đòi hỏi sự quy mô về kiến trúc, mà trên hết phải bảo đảm chất lượng tuyệt đối, tiến độ chuẩn xác, hiệu quả sử dụng lâu dài và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng..." - Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng lưu ý, Cục cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, thẩm định các dự án, đầu tư xây dựng. Các khâu từ thiết kế, lập dự toán đến thi công và quyết toán phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay sai sót.

Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Cục Kế hoạch và tài chính

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, thẩm định các dự án, đầu tư xây dựng. Các khâu từ thiết kế, lập dự toán đến thi công và quyết toán phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay sai sót.

Đồng thời, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành để nâng cao hiệu quả quản lý tập trung, thống nhất trong toàn lực lượng…

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Đồng chí Cục trưởng khẳng định, Đảng ủy Quản lý xây dựng và doanh trại nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, để nhanh chóng khắc phục, sẽ hành động ngay với quyết tâm cao nhất. Tập thể Đảng bộ Cục Quản lý xây dựng và doanh trại tăng cường đoàn kết, phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng tham mưu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn mới.