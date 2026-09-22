Siết chặt quản lý cư trú người nước ngoài

Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh hướng dẫn người nước ngoài khai báo thông tin trên dữ liệu phần mềm.

Số hóa khai báo lưu trú

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 576 nghìn lượt người nước ngoài đến tham quan, làm việc và lưu trú. Nếu trước đây, việc khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú chủ yếu được thực hiện theo phương thức truyền thống, đòi hỏi cán bộ phải tiếp nhận, kiểm tra và cập nhật nhiều loại thông tin, giấy tờ thì giờ đây, ứng dụng công nghệ trong quản lý lưu trú giúp thông tin được cập nhật nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn.

Anh Chu Mạnh Hùng, Quản lý Hagiang Motorventure, phường Hà Giang 1 cho biết: “Mỗi ngày đơn vị đón trung bình khoảng 150 khách nước ngoài, vào dịp cao điểm có thể lên đến 300 khách/ngày. Việc khai báo lưu trú cho người nước ngoài đã được chúng tôi thực hiện trên môi trường điện tử. Thông tin về họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian lưu trú, địa chỉ được cập nhật theo quy định. Thao tác trên phần mềm khá thuận tiện, giúp nhân viên giảm thời gian nhập liệu, hạn chế sai sót, đồng thời việc báo cáo với cơ quan chức năng cũng nhanh chóng, chính xác hơn”.

Theo thống kê của cơ quan Công an, sau thời gian triển khai hệ thống phần mềm thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài, đến nay, toàn tỉnh có 1.637 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú đăng ký khai báo trên hệ thống; hơn 227.121 lượt người nước ngoài đăng ký khai báo tạm trú trên phần mềm. Dữ liệu được cập nhật trực tuyến giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong theo dõi, quản lý biến động lưu trú theo thời gian thực.

Tỉnh Tuyên Quang có 17 xã biên giới cùng nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng thu hút khách du lịch quốc tế. Hoạt động du lịch phát triển mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác, song cũng đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ biến động dân cư. Việc cập nhật thông tin lưu trú đầy đủ, chính xác không chỉ đảm bảo an ninh trật tự mà còn tạo thuận lợi cho người nước ngoài trong quá trình sinh sống, làm việc tại địa phương. Đại úy Mai Thị Thùy Linh, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cho biết: “Việc các cơ sở lưu trú thực hiện khai báo đầy đủ, kịp thời giúp thông tin về quá trình lưu trú được cập nhật chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn. Nhờ đó, vừa tạo thuận lợi cho người nước ngoài, vừa góp phần bảo đảm an ninh, trật tự”.

Không để “khoảng trống” trong quản lý

Thực tế cho thấy, số hóa công tác khai báo cư trú không chỉ đơn thuần là thay đổi phương thức thực hiện thủ tục mà còn góp phần hình thành phương thức quản lý hiện đại. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, lực lượng Công an các cấp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú chấp hành nghiêm quy định về khai báo tạm trú đối với người nước ngoài.

Xã Đồng Văn là địa bàn có nhiều cơ sở lưu trú, nhà cho thuê, homestay và các loại hình kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch. Đây cũng là nơi tập trung số lượng đáng kể người nước ngoài đến lưu trú ngắn hạn và dài hạn; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các trường hợp cư trú trái phép nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Trước tình hình đó, Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều đợt kiểm tra, rà soát đối với hoạt động cư trú của người nước ngoài trên địa bàn. Việc quản lý người nước ngoài không chỉ dừng ở yêu cầu khai báo đầy đủ thông tin mà còn bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời, chính xác.

Tại phường Hà Giang 2, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận hơn 52.000 lượt người nước ngoài đến lưu trú, hoạt động với các mục đích chủ yếu như lao động, du lịch, thăm thân. Qua kiểm tra, các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định. Đồng chí Sùng Minh Năm, Phó trưởng Công an phường Hà Giang 2 cho biết: “Gắn ứng dụng công nghệ thông tin với công tác quản lý địa bàn, Công an phường đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định về khai báo khách lưu trú trên phần mềm điện tử. Lực lượng công an khu vực tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho các chủ cơ sở lưu trú, chủ nhà cho thuê, doanh nghiệp và cá nhân có người nước ngoài đến cư trú trên địa bàn về quy trình, thao tác sử dụng phần mềm khai báo thông tin người nước ngoài trên dữ liệu phần mềm mới. Việc này giúp các cơ sở chủ động thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao trách nhiệm và tính tự giác trong công tác khai báo cư trú”.

Việc chuyển mạnh từ quản lý thủ công sang quản lý bằng dữ liệu số, kết hợp giữa khai báo trực tuyến với kiểm tra thực tế sẽ giúp công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn được chủ động, chính xác và hiệu quả. Qua đó, không chỉ tạo môi trường thuận lợi, thân thiện cho người nước ngoài khi đến địa phương mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.