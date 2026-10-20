Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Hạt Kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ đang quản lý nhà nước về lâm nghiệp, kiểm lâm trên địa bàn 15 xã, phường với trên 136 nghìn ha rừng tự nhiên. Với đặc thù địa hình khu vực chia cắt mạnh, nhiều xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, nhiều địa bàn giáp ranh, kết nối nhiều tuyến giao thông huyết mạch, vô tình trở thành “phễu gom” của các đầu lậu buôn bán đặc sản rừng.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ cùng người dân thường xuyên tuần tra rừng.

Cùng Tổ công tác cơ động của Hạt Kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ trong một buổi tuần tra tại vùng đệm giáp ranh, chúng tôi thấu hiểu phần nào những gian truân của người gác rừng.

Dưới sự khắc nghiệt của thời tiết, các kiểm lâm viên phải bám đá, vạch gai, dò từng mét đất để phát hiện bẫy dây, bẫy kẹp do lâm tặc ngụy trang tinh vi dưới thảm lá khô.

Theo ông Hoàng Văn Đức - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ, các đối tượng săn bắt trộm hiện nay hoạt động rất tinh vi, sử dụng các thiết bị công nghệ như lưới tàng hình siêu mỏng, loa phát tiếng chim mồi dùng nguồn ắc quy để tận diệt chim trời.

Thời gian qua, Hạt kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; tham mưu phối hợp UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; tăng cường tuần tra các khu vực đặt lưới, đặt bẫy để bảo vệ chim hoang dã, chim di cư.

Hiện, trên địa bàn Hạt kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ quản lý có 32 cơ sở nuôi nhốt cá thể động vật rừng của hộ gia đình, cá nhân được quản lý.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường kiểm tra các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, ký cam kết không mua bán, không cất giữ, không chế biến sản phẩm từ động vật hoang; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

"Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm vừa qua, đơn vị đã tổ chức hàng chục cuộc tuần tra độc lập và phối hợp, tháo dỡ hàng trăm mét lưới mờ, thu giữ nhiều bộ loa dẫn dụ và phá hủy hàng trăm bẫy kẹp, bẫy dây nguy hiểm cho các loài thú lớn" - ông Đức cho biết.

Để ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xâm hại đa dạng sinh học, Hạt Kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ đặc biệt coi trọng công tác dân vận. Khu vực Nghĩa Lộ là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, từ bao đời nay, bà con vốn có thói quen săn bắn, đặt bẫy để cải thiện bữa ăn hoặc kiếm thêm thu nhập.

Hiểu rõ gốc rễ vấn đề, các kiểm lâm viên địa bàn đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân. Tại những buổi họp thôn, bản, lực lượng kiểm lâm tuyên truyền cho người dân qua tờ rơi trực quan, sinh động, dễ hiểu về hậu quả của việc tận diệt rừng, những bản án nghiêm khắc mà người dân phải đối mặt nếu vi phạm pháp luật. Sự kiên trì “mưa dầm thấm lâu” đã mang lại kết quả, từ chỗ đối phó, người dân đã trở thành “tai mắt” tin cậy của kiểm lâm.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ tuyên truyền về bảo vệ đa dạng sinh học.

Ông Sổng A Rua ở thôn Suối Giàng, xã Văn Chấn chia sẻ: “Cán bộ kiểm lâm và công an xã thường xuyên đến thôn tuyên truyền nên bà con đã hiểu và không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời rất tích cực bảo vệ tài nguyên rừng”.

Cùng với kiểm soát hoạt động săn bắt ngoài tự nhiên, lực lượng kiểm lâm còn phối hợp tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, ngăn chặn việc tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. Bởi nhu cầu sử dụng thịt thú rừng cũng là nguyên nhân khiến tình trạng săn bắt, buôn bán tiếp diễn.

Ông Nguyễn Đức Nam, chủ cơ sở dịch vụ ăn uống Nam Loan, thôn Hồng Sơn, xã Văn Chấn khẳng định: Cơ sở đã ký cam kết với cơ quan chức năng không mua bán các loài động vật hoang dã, quý hiếm; đồng thời, tuyên truyền nhân viên không tham gia mua, bẫy bắt động vật hoang dã.

Lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, ngăn chặn việc tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp (vi phạm về không ghi chép đầy đủ sổ theo dõi nuôi nhốt; nuôi động vật rừng nhóm IIB có nguồn gốc hợp pháp nhưng chưa đăng ký cấp mã số cơ sở nuôi); tiếp nhận, bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên 25 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, trong đó có 07 cá thể khỉ mặt đỏ, 01 cá thể khỉ vàng, 02 cá thể cú lợn lưng nâu; 01 cá thể rùa đầu to, 01 cá thể mèo rừng...

Cùng đó, đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương và Công an xã Văn Chấn tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên 36 cá thể chim thông thường, gồm: 01 cá thể khướu mun, 01 cá thể chào mào trắng, 12 cá thể chào mào, 18 cá thể vành khuyên, 04 cá thể quế lâm.

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ cho lực lượng chức năng chăm sóc, tái thả môi trường tự nhiên.

Sự vào cuộc quyết liệt, không có vùng cấm của Hạt Kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ đang dệt nên tấm lưới an toàn, bảo vệ màu xanh của đại ngàn và sự sinh tồn của các loài động vật hoang dã, góp phần giữ mãi ngàn xanh cho Lào Cai.