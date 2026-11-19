Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế khu vực Đạ Huoai. (Ảnh: Tư liệu)

Theo đó, Sở Y tế giao CDC Lâm Đồng chủ trì phối hợp với các đơn vị y tế kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó là siết chặt quy trình quản lý, khai thác dữ liệu trên các hệ thống phần mềm chuyên ngành (HIV-INFO, HMED), rà soát chặt chẽ việc phân quyền truy cập và quản lý tài khoản nhằm triệt tiêu nguy cơ lộ lọt thông tin người bệnh.

Góc cung cấp dụng cụ để can thiệp giảm tác hại phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại các trạm y tế ở Lâm Đồng. (Ảnh: Tư liệu)

Bên cạnh công tác chuyên môn, CDC tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng theo dõi, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, kích động kỳ thị hoặc tiết lộ danh tính người nhiễm HIV trái quy định trên mạng xã hội.

Đơn vị cũng đẩy mạnh truyền thông về tình hình dịch tễ, các biện pháp dự phòng (PrEP, PEP) và hiệu quả điều trị ARV (K=K), góp phần giảm kỳ thị đối với người nhiễm HIV.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu rà soát quy trình lưu trữ hồ sơ bệnh án. Nghiêm cấm tự ý sao chép, tiết lộ danh tính và hình ảnh người nhiễm HIV trái quy định.