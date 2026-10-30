Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm khu vực trường học

Nguy cơ hiện hữu

Vào mỗi buổi sáng, dọc đoạn đường từ Km5 đến Km5+500 tuyến tránh phía Bắc Đông Hà qua xã Hiếu Giang xuất hiện nhiều quầy hàng di động được dựng lên trong khu vực hành lang an toàn giao thông để bán bánh mì, xôi, đồ ăn sáng và các loại đồ ăn vặt phục vụ học sinh của 2 điểm trường thuộc Trường tiểu học và THCS Cam Thủy.

Các quầy hàng bán thức ăn di động thu hút đông học sinh, phụ huynh mua hàng ngay trước khu vực trường học, đoạn qua xã Hiếu Giang - Ảnh: L.T

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn trước giờ vào lớp, hoạt động mua bán diễn ra khá tấp nập. Nhiều phụ huynh dừng xe bên đường để mua thức ăn cho con, trong khi học sinh tập trung quanh các quầy hàng. Đáng lo ngại, đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện khá cao, đặc biệt là xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại. Việc các quầy hàng tận dụng hành lang an toàn giao thông cùng tình trạng dừng, đỗ phương tiện để mua bán, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với học sinh.

Ngoài ra, điều kiện vệ sinh tại các điểm bán thức ăn lưu động này cũng là vấn đề đáng quan tâm. Phần lớn hoạt động kinh doanh diễn ra ngoài trời, sát tuyến đường, nơi có nhiều phương tiện qua lại nên thực phẩm dễ nhiễm bụi bẩn. Trong khi đó, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và điều kiện bảo quản thực phẩm tại các quầy hàng nhỏ lẻ chưa được kiểm soát đầy đủ.

Một phụ huynh có con học tại Trường tiểu học và THCS Cam Thủy chia sẻ, gia đình cũng lo ngại về chất lượng thức ăn bán trước cổng trường, nhất là những món chế biến sẵn, không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, do buổi sáng bận rộn, không có nhiều thời gian chuẩn bị bữa ăn nên đôi khi phụ huynh vẫn ghé mua cho con vì tiện đường, nhanh chóng.

Lực lượng chức năng xã Hiếu Giang kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh đồ ăn trước khu vực trường học - Ảnh: L.T

Tâm lý này cũng khá phổ biến ở nhiều phụ huynh. Sự tiện lợi, giá cả phù hợp khiến thức ăn sẵn trước cổng trường trở thành lựa chọn quen thuộc, dù những nguy cơ mất ATTP vẫn hiện hữu.

Thực tế càng đáng quan tâm khi trong tháng 5 và tháng 9/2026 vừa qua, nhiều học sinh tại xã Tân Lập và Cam Lộ có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại các cơ sở kinh doanh trên 2 địa bàn. Sự việc là lời cảnh báo về nguy cơ mất ATTP ngay từ những món ăn quen thuộc hằng ngày, đòi hỏi sự chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, kiểm soát thực phẩm phục vụ học sinh.

Tăng cường kiểm tra, nâng cao trách nhiệm phòng ngừa

Trước những nguy cơ trên, chính quyền các địa phương đang đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định về bảo đảm ATTP.

Phó Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang Nguyễn Diệu Hoàng cho biết, trên địa bàn hiện có 7 trường học với 6.354 học sinh; 19 điểm bán bánh kẹo, thức ăn đường phố cố định và lưu động nằm sát các trường học. Hoạt động kinh doanh chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ, tập trung vào giờ học sinh đến trường và tan học, do đó việc giám sát cũng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm tra liên ngành chủ yếu kiêm nhiệm, trong khi địa bàn rộng, các điểm kinh doanh phân tán.

Để chủ động phòng ngừa, địa phương định hướng chuyển từ tuyên truyền, nhắc nhở đơn thuần sang quản lý theo danh sách, kiểm tra theo mức độ nguy cơ, theo dõi việc khắc phục những tồn tại sau kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

Cửa hàng kinh doanh bánh kẹo được lực lượng chức năng xã Hiếu Giang kiểm tra định kỳ - Ảnh: L.T

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP xã sẽ phối hợp với các trường học rà soát, thống kê toàn bộ hàng quán kinh doanh thức ăn sẵn, bánh kẹo, đồ ăn vặt trước cổng trường; phân loại theo mức độ nguy cơ để xây dựng lịch kiểm tra phù hợp. Trong đó, ưu tiên các điểm bán thức ăn chế biến sẵn, thực phẩm ăn ngay, đồ uống tự pha chế và những cơ sở có nguy cơ cao.

Đặc biệt, việc kiểm tra sẽ được bố trí vào những khung giờ hoạt động kinh doanh thực tế, nhất là đầu giờ học và giờ tan trường, kết hợp kiểm tra định kỳ với đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

“Thông qua các đợt kiểm tra liên ngành, ý thức của nhiều hộ kinh doanh quanh khu vực trường học đã có chuyển biến tích cực. Các tiểu thương chủ động giữ gìn vệ sinh khu vực buôn bán, thu gom rác thải, chú trọng nguồn gốc nguyên liệu và chất lượng các mặt hàng phục vụ học sinh.

Đáng ghi nhận, một số hộ kinh doanh đã tự giác giao nộp các loại đồ ăn vặt, sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc cho lực lượng chức năng, đồng thời cam kết không kinh doanh hàng hóa kém chất lượng. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả bước đầu của việc kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác của người bán hàng”, bà Hoàng thông tin thêm.